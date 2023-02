Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, ecco l’opening movie

L’opening movie di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key è stato pubblicato poche ore fa insieme ad un nuovo artwork

Al Taipei Game Show 2023 di questo fine settimana, KOEI TECMO e lo sviluppatore GUST Studios hanno svelato nuovi elementi di gioco per Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, incluse le prime news che descrivono in dettaglio le nuove Atelier’s World Quest, insieme alle funzionalità di costruzione e cucina. Inoltre, KOEI TECMO Europe ha svelato il filmato di apertura e un nuovo artwork esclusivo per il nuovo capitolo del franchise, in uscita il 24 marzo 2023. Il terzo gioco della popolare trilogia “Secret” è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, PS5 , PS4 e PC.

L’Opening Movie di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key è disponibile

In Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, i giocatori indagheranno su uno strano gruppo di isole ed esploreranno varie regioni mentre tenteranno di svelare una misteriosa nuova minaccia nella loro città natale. Durante la loro avventura, potranno giocare missioni generate casualmente, ma potranno imbattersi anche in un nuovo tipo di missioni, le World Quest. Completandole, ciascuna specifica per le regioni che attraversano, i giocatori impareranno di più sui territori e sui personaggi pittoreschi che incontrano lungo la loro strada. Ma attenzione, il completamento di una World Quest può comportare modifiche al campo e ad altre aree!

Mentre i giocatori esplorano le regioni, scopriranno falò sparsi per il territorio dove il loro gruppo può riposare e Ryza può cucinare deliziose ricette per sé e per i suoi amici. Questo nuovo sistema di cucina di Atelier consente ai giocatori di ottenere ricette completando le missioni, aiutando a migliorare la loro squadra in vari modi e persino consentendo un livello di strategia completamente nuovo quando sfidano nemici più forti. I falò permettono anche a Ryza e ai suoi amici di riposare, cambiando l’ora del giorno e di conseguenza anche i nemici nelle vicinanze.

Oltre a costruire falò, i giocatori potranno anche costruire il proprio atelier in ogni regione che fungerà da base per l’avventura. L’atelier fornisce vari effetti a seconda dello stile di costruzione in quanto i giocatori potranno scegliere tra tre diversi tipi di strutture: la base di ricerca, vantaggiosa per l’esplorazione, la fattoria per la raccolta e il laboratorio per la sintesi. I Puni, amici di Ryza e amatissimi dai fan, l’accompagneranno in ogni atelier dopo la costruzione. I giocatori potranno nutrirli e allevarli nei Puni di loro gradimento, con il loro aspetto che cambia a seconda del cibo che mangiano. I giocatori potranno persino inviare Puni nel mondo di gioco per raccogliere materiali.

Insieme ai nuovissimi dettagli, KOEI TECMO Europe ha rivelato un nuovo e bellissimo artwork di Ryza in azione. Creato da Toridamono, l’illustratore della serie Atelier Ryza, questo artwork sarà l’inlay della versione fisica di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key e rimarrà un’esclusiva per le versioni europee/americane del gioco.

