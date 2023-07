Assassin’s Creed: Ubisoft avrebbe in produzione 11 giochi

Si torna a parlare di Assassin’s Creed: secondo varie indiscrezioni, Ubisoft avrebbe in cantiere ben 11 giochi a tema. Ecco tutti i dettagli

Anche se dovessimo basarci soltanto sui giochi di cui Ubisoft ha ufficialmente parlato, è chiaro che il colosso francese ha grossi programmi in serbo per la saga di Assassin’s Creed, con una serie di nuovi capitoli del suo franchise di punta che sono stati confermati come in lavorazione. Tuttavia, oltre ai titoli che la società ha confermato essere in cantiere, sembra che siano in programma anche altrettanti giochi non annunciati. Ciò è quanto emerge da un nuovo rapporto pubblicato da Tom Henderson di Insider Gaming. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Assassin’s Creed: Ubisoft sta preparando tanti nuovi giochi per la community, almeno secondo Tom Henderson

In un precedente rapporto, Henderson ha descritto brevemente alcuni di questi titoli di Assassin’s Creed non annunciati, e ora ha ribadito tali rapporti aggiungendo nuovi dettagli. Il più importante tra questi è presumibilmente un remake di Assassin’s Creed 4: Black Flag, che è stato recentemente sotto i riflettori grazie a un’indiscrezione. Secondo Henderson, il remake in questione “è stato appena autorizzato”. Inoltre, Ubisoft Sofia (Assassin’s Creed 3: Liberation, Assassin’s Creed Rogue) starebbe lavorando a un titolo per giocatore singolo con il nome in codice di Project Nebula, attualmente in fase di pianificazione e caratterizzato da tre ambientazioni: India, Impero Azteco e Mediterraneo.

C’è poi Project Raid, un gioco free-to-play per 4 giocatori in cooperativa sviluppato da Ubisoft Chengdu, che presenterà presumibilmente personaggi di tutta la serie di Assassin’s Creed, e Project Echoes, un titolo multiplayer di Ubisoft Annecy che farà uso della tecnologia Scalar di Ubisoft. Henderson sostiene inoltre che internamente si sta discutendo anche di un sequel di Assassin’s Creed Nexus VR. Oltre a questi, Ubisoft ha attualmente sei giochi di Assassin’s Creed confermati in fase di sviluppo: Assassin’s Creed Mirage, che dovrebbe uscire quest’anno; Assassin’s Creed Project RED, che, secondo il rapporto di Henderson, punta a un lancio nel 2024; Assassin’s Creed Codename HEXE, che sarebbe in fase di pre-produzione e il cui lancio è previsto per il 2025/26; il gioco mobile Assassin’s Creed Codename Jade; il già citato titolo di realtà virtuale Assassin’s Creed Nexus VR e il gioco multiplayer Assassin’s Creed Codename Invictus.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.