Shang-Chi 2: uscita, trama, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo!

Vediamo insieme cosa si sa del capitolo 2 di Shang-Chi, in particolare data di uscita, cast, trailer e trama

Il primo film di Shang-Chi è riuscito a conquistare il pubblico Marvel ed in parte anche la critica, mostrando per la prima volta un eroe asiatico e introducendo una storyline del tutto nuova nel MCU. Il mondo magico in cui si svolge la storia è accattivante e potrebbe portare a inaspettati sviluppi.

L’annuncio di un seguito è stato inevitabilmente quasi immediato: Shang-Chi 2 si farà, anche se non è ancora chiaro quando. Certo è che il finale del primo film lascia spazio alle speculazioni circa il futuro del supereroe.

Trama | Shang-Chi 2: uscita, trama, trailer e cast

Non abbiamo ancora anticipazioni sulla trama del sequel, pur avendo l’annuncio ufficiale sulla sua realizzazione. Possiamo comunque ipotizzare che la storia potrebbe partire più che dalla fine della prima pellicola, da altri film dell’MCU, come il presunto Avengers 5, in cui Shang-Chi potrebbe fare un’apparizione.

Ricordiamo che il primo film ha subito molti rinvii a causa della pandemia e ha potuto debuttare nelle sale cinematografiche solamente il 1 settembre 2021. La storia di Shang-Chi è ambientata dopo gli eventi di di Avengers: Endgame e racconta dell’esperto di arti marziali Shang-Chi, che è costretto a confrontarsi con un passato che credeva di essersi lasciato alle spalle quando si ritrova invischiato con l’organizzazione terroristica dei Dieci Anelli. Il protagonista del film è il figlio dello spietato Mandarino.

Cast | Shang-Chi 2: uscita, trama, trailer e cast

Fra la schiera di interpreti nel secondo capitolo ritroviamo una buona parte dei volti che abbiamo già conosciuto nel primo. Simu Liu tornerà nei panni Shang-Chi, mentre dopo la scomparsa di Tony Leung Chiu-wai in quello del Mandarino, non si sa ancora chi possa essere l’antagonista. Tra i vari ritorni potrebbero esserci Awkwafina (Katy), Ronny Chieng (Jon Jon), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Florian Munteanu (Razor Fist), Fala Chen (Jiang Li).

Il trailer e la data d’uscita

Il trailer di Shang-Chi 2 per il momento è del tutto ignoto, e probabilmente lo sarà per molto tempo. La data di uscita di questa pellicola infatti è a sua volta un’incognita, anche se si parla del 2025. Nulla di certo ma attendiamo notizie che non tarderemo a darvi sulle nostre pagine.

