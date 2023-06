Ubisoft Forward | Presentato Assassin’s Creed Nexus VR con un trailer!

Sul palco dell’Ubisoft Forward andato live ieri sera è stato presentato anche Assassin’s Creed Nexus VR con un trailer: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Siamo nel periodo che, fino a qualche tempo fa, si sarebbe chiamato “dell’E3” e, sebbene la conferenza sia stata ufficialmente cancellata, tutte le grandi aziende stanno tenendo eventi singoli per mostrare tutte le novità in arrivo nel breve termine. Sony, Microsoft, Capcom e ieri sera anche Ubisoft stanno sfoggiando mesi e mesi di lavoro in eventi che durano forse troppo poco per rendere appieno la grandezza di risorse che vengono impiegate. E proprio ieri sera si è tenuto l’Ubisoft Forward dove, oltre a nuovi dettagli su Assassin’s Creed Mirage, è stato annunciato ufficialmente il primo progetto VR del franchise.

Si passa alla Realtà Virtuale: vediamo il trailer di Assassin’s Creed Nexus VR!

Condotto da Ubisoft Red Storm e in uscita nel 2023, Assassin’s Creed Nexus VR è il primo titolo in Realtà Virtuale AAA del franchise che consente ai videogiocatori di incarnare i leggendari maestri assassini e di eseguire fisicamente le iconiche azioni in un gioco completo. Il titolo sarà disponibile sulla piattaforma Meta Quest, che comprende Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro. Potremo impersonare personaggi iconici come Ezio Auditore da Firenze, Kassandra nell’Antica Grecia e Connor nell’America Coloniale in una storia completamente nuova e costruita da zero per la realtà virtuale.

La sinossi divulgata da Ubisoft tramite comunicato stampa è la seguente:

L’Abstergo Industries ha trovato un modo per recuperare potenti artefatti perduti che possono tracciare un profilo di chiunque attraverso i suoi ricordi di una vita, per poi usare questi profili per manipolare le sue convinzioni. Dovrai sabotare il piano dell’Abstergo, scoprendo tutti i nuovi capitoli della storia di ogni Assassino.

Potremo dunque immergerci nel mondo di Assassin’s Creed, utilizzando movimenti reali per combattere con la lama nascosta, lanciare l’ascia e brandire l’arco contro una buona varietà di nemici. Dovremo dunque muoverci furtivamente, nascondendoci nell’ambiente o confondendoci fra i civili. Diverse le città disponibili, da Venezia, ad Atene alla Boston coloniale: in ciascun ambiente è possibile navigare a 360 gradi, arrampicarsi e fare parkour liberamente.

Avete visto il trailer di presentazione di Assassin's Creed Nexus VR? Che cosa ne pensate?