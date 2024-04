Corsair: offerte disponibili su Amazon su tantissimi prodotti del marchio

In quest’articolo andremo a presentarvi tutti i deal di Corsair in offerta su Amazon, in super sconto fino al 5 maggio

Tra le innumerevoli “occasioni” di fine aprile disponibili su Amazon, in cui vengono presentati sconti speciali su una vasta selezione di prodotti, arrivano anche le imperdibili offerte Corsair. In questi giorni i membri di Amazon avranno l’opportunità di accedere a promozioni esclusive su una vasta gamma di articoli; le offerte saranno disponibili fino ad esaurimento scorte, e non oltre al 5 maggio. In quest’articolo vi presenteremo tutte le novità esclusive presenti sui prodotti del marchio Corsair

Prodotti Ciorsair in offerta su Amazon: tutti i prodotti disponibili

Per gli sconti di fine aprile, fra i tanti prodotti del marchio Corsair in offerta, saranno disponibili delle occasioni davvero molto interessanti. Tra queste troverete:

Corsair MM300 Tappetino per mouse da gioco (nero/grigio). Superficie con trama intrecciata progettata per fornire precisione nel puntamento a livello di pixel e tracking con un basso grado di attrito Disponibile al prezzo di euro 19,90 anziché 34,99.

(in offerta su amazon.it) Corsair MM300 Tappetino per Mouse da Gioco, Formato Esteso, Nero/Grigio Controllo: superficie con trama intrecciata progettata per fornire precisione nel puntamento a livello di pixel e tracking con un basso grado di attrito

Corsair SABRE PRO CHAMPION SERIES Mouse Gaming. Leggero e dalla forma ergonomica, con un cavo flessibile che limita il trascinamento, e con pulsanti reattivi per un’ottima velocità. Disponibile al prezzo di euro 29,99 anziché 54,99.

Corsair MM800

MM800 è un tappetino per mouse da gioco, rigido, di colore nero. Illuminazione LED RGB personalizzabile a 15 zone. Tecnologia di illuminazione PWM per consentire di riprodurre i colori con elevata precisione. Presente una porta USB integrata per il mouse. Disponibile al prezzo di 44,99 anziché 69,99.

Corsair M65 PRO RGB, retroilluminato, con Cavo e sistema di regolazione del peso (Nero). Sensore a 12000 DPI con configurazione personalizzata per un tracking preciso a livello di pixel. Struttura in alluminio di grado aeronautico: leggero, durevole e con una distribuzione ottimale delle masse. Disponibile al prezzo di euro 49,99 anziché 69,99.

Altri deal Corsair in offerta su Amazon

Corsair Cuffie da gioco VIRTUOSO RGB WIRELESS SE ad alta fedeltà (suono surround 7.1, microfono omnidirezionale di qualità professionale con PC, PS4, Switch e compatibilità mobile) Gunbronze Qualità del suono senza compromessi: una coppia di altoparlanti al neodimio ad alta densità da 50 mm con regolazione di precisione offre un suono surround 7.1 coinvolgente in una gamma di frequenza da 20 a 40.000 Hz.

(in offerta su amazon.it) Corsair HS60 HAPTIC Cuffia Gaming Stereo con Tecnologia (Bassi Aptici Realizzati Tramite Taction Technology, Padiglioni Regolabili in Morbido Memory Foam, Microfono Rimovibile) Camo Un suono che puoi percepire: immergiti nel gioco come non hai mai fatto prima d'ora grazie ai bassi aptici realizzati tramite Taction Technology, un sistema innovativo che crea una gamma molto più ampia di basse frequenze percepibili.

E voi? Cosa ne pensate di questi super sconti Corsair disponibili su Amazon ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).