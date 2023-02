Assassin’s Creed Codename RED: periodo d’uscita rivelato da un rumor?

Nuovi rumor sembrano aver rivelato il periodo d’uscita dell’attesissimo Assassin’s Creed Codename RED. Scopriamo i dettagli in questa news

La celebre saga di Ubisoft sembra essere al centro di numerose voci di corridoio. Secondo alcune di esse, la software house sarebbe impegnata su una moltitudine di diversi nuovi progetti appartenenti al franchise, e chissà che non arrivino gustosi nuovi annunci in occasione dell’E3 di quest’anno, per il quale Ubisoft pare stia preparando una line-up coi fiocchi. Fra i numerosi rumor, ne sono spuntati anche alcuni riguardanti alcuni dettagli ed il periodo d’uscita dell’attesissimo Assassin’s Creed: Codename RED.

Rumor parlano del periodo d’uscita di Assassin’s Creed Codename RED

Del titolo in questione non si sa ancora moltissimo, se non che dovrebbe essere ambientato in uno dei periodi storici più desiderati dell’intera community, ovvero il Giappone feudale. Ancora non sappiamo se il gameplay di Assassin’s Creed: Codename RED riprenderà la formula dei capitoli più recenti della saga, ma ora, stando a un recente rumor, sembra siano stati rivelate alcuni dettagli ed il periodo d’uscita nel quale i fan possono sperare di mettere le mani sul gioco.

Il titolo, il cui sviluppo sembra procedere piuttosto bene, dovrebbe concentrarsi principalmente su meccaniche stealth e presentare ben due protagonisti. La finestra di lancio parrebbe essere fissata ad un generico 2024. Non vi sono al momento ulteriori informazioni in merito, pertanto, come sempre in questi casi, il consiglio è di prendere con le pinze tali notizie, in quanto si tratta per ora solamente di voci di corridoio non confermate. Non resta dunque che attendere dichiarazioni ufficiali, le quali arriveranno con ogni probabilità, nel corso dei prossimi mesi.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.