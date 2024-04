F1, Ferrari a Miami con una livrea a tinte azzurre

La Ferrari SF-24 indosserà una livrea azzurra speciale per celebrare i 70 anni della Ferrari in America durante il Gran Premio di Miami 2024 di F1

Archiviato il GP della Cina di F1, la Ferrari mette nel mirino il prossimo appuntamento, il sesto stagionale che vedrà le monoposto sfrecciare sul circuito di Miami. Qui il compito per la scuderia di Maranello sarà quello di dimostrare che la parentesi cinese è stato solo un incidente di percorso, con la SF-24 che ha deluso le aspettative. Non è stato ancora deciso se il team nel corso del weekend americano porterà i primi aggiornamenti sulla monoposto, nel frattempo si prepara a ritoccare un pò il colore della livrea.

Questa sarà di colorazione azzurra e includerà due tonalità distinte dello stesso: l’Azzurro La Plata, un blu chiaro che è stato storicamente associato alla tradizione automobilistica argentina e che è stato scelto da piloti leggendari come Alberto Ascari e Niki Lauda; e l’Azzurro Dino, una tonalità più scura associata a piloti come Arturo Merzario e Clay Regazzoni, l’ultimo pilota della Ferrari ad indossarlo nel 1974. Intanto, attraverso i propri canali social, la scuderia ha anticipato quella che sarà la colorazione della livrea che vedremo sulle SF-24 a Miami svelando il vestiario che indosseranno Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Livrea celebrativa Ferrari a Miami: un omaggio al passato

Questa scelta cromatica rappresenta anche un ritorno ai colori utilizzati dalla Ferrari nelle prime competizioni americane, quando il Rosso Corsa ha lasciato spazio al bianco-blu verso la fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70. La livrea azzurra sarà utilizzata non solo sulla SF-24 in Formula 1, ma anche su altre vetture sportive come le 296 GTS.

L’iniziativa fa parte di un programma più ampio per celebrare i 70 anni della Ferrari negli Stati Uniti. Tra le attività programmate, vi è la Cavalcade International che coinvolgerà clienti provenienti da tutto il mondo in un viaggio attraverso il Tennessee e la Florida. Inoltre, durante il fine settimana del Gran Premio di Miami, ci saranno eventi esclusivi dedicati ai clienti, incluso il lancio di un nuovo modello Ferrari e la presentazione di una Miami Capsule Collection ispirata alla storia del marchio nel mondo delle corse americane. La scelta di questa livrea speciale e le attività pianificate riflettono l’importanza strategica del mercato americano per Ferrari e la volontà del marchio di celebrare la sua ricca eredità nel mondo delle corse negli Stati Uniti.

Vi mostreremo la nuova livrea non appena la SF-24 farà touchdown in terra americana, nel frattempo continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi tutte le news dal mondo della Formula 1.