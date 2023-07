Ark Survival Evolved Ascended: la data d’uscita è stata posticipata

Studio Wildcard ha reso noto di aver posticipato la data d’uscita di Ark Survival Evolved Ascended. Ecco quando uscirà il gioco in oggetto

La situazione già sufficientemente problematica di Ark Survival Evolved Ascended si è appena complicata ulteriormente: lo sviluppatore Studio Wildcard ha posticipato la data d’uscita del gioco gioco a ottobre. Come riportato da PC Gamer, un aggiornamento sui forum di Ark ha rivelato il rinvio a ottobre, ma non è stato comunicato un giorno specifico per l’uscita. Anche la controversa mossa di Studio Wildcard di chiudere i server del gioco originale è stata posticipata al 30 settembre. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ark Survival Evolved Ascended: il gioco uscirà a ottobre ma manca ancora una data d’uscita

Il ritardo è dovuto a complicazioni nel lavoro con il nuovo motore di gioco. “Abbiamo trovato impegnativo lavorare con Unreal Engine 5.2, ma allo stesso tempo è incredibilmente eccitante”, ha dichiarato Studio Wildcard nel post sul forum. “Ogni giorno scopriamo nuovi modi per spingere la tecnologia al livello successivo; unito al lavoro necessario per supportare un ecosistema di gioco completamente multipiattaforma e moddabile su console e PC, è chiaro che avremo bisogno di un po’ più di tempo. Per queste ragioni abbiamo posticipato la data d’uscita di Ark Survival Evolved Ascended“. Non è la prima volta che lo sviluppatore rivede le proprie decisioni in merito ad Ark: Survival Ascended, visto che il relativo annuncio iniziale ha suscitato notevoli reazioni da parte della community. Il gioco in questione è stato annunciato come parte di un bundle per il sequel e insieme alla notizia che gli attuali server di gioco sarebbero stati chiusi.

I giocatori che avevano accumulato centinaia di ore di gioco su PlayStation 4, ad esempio, non potevano continuare a giocare senza preordinare il bundle del sequel da 50 dollari e acquistare una PlayStation 5. Anche dopo aver ritirato il bundle per il preordine e aver venduto il gioco separatamente, gli utenti devono comunque passare alla console di nuova generazione e acquistare nuovamente il gioco.

