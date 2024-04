Sony FE 24-70mm f/2.8 GM obiettivo luminoso e versatile è in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile! Scopriamo insieme tutti i dettagli

Sony FE 24-70mm f/2.8 GM è l’obiettivo di casa Sony con attacco A luminoso e versatile grazie alla sua copertura focale che viaggia dal 24 mm fino al 70 mm ottimo per i ritratti e alcuni dettagli. Un obiettivo da tenere sempre nel proprio corredo da cui è difficile separarsi e lo possiamo trovare in offerta su Amazon ad un prezzo davvero interessante. Si presta per essere utilizzato ad uso professionale, dato anche il suo peso e le sue dimensioni, ma è perfetto anche per gli appassionati più esigenti.

Sony FE 24-70mm f/2.8 GM è in offerta su Amazon al prezzo di 1.734,58 € con il 3% di sconto rispetto al prezzo originale ed è possibile acquistarlo cliccando sul box qui sotto.

Sony FE 24-70 mm in offerta su Amazon

Design e tecnologia resistenti creano un obiettivo con zoom F2,8 costante che sfrutta il potenziale delle fotocamere ad alta risoluzione di oggi e domani. Questo zoom standard vanta una gamma da 24 a 70 mm: ideale per ritratti, paesaggi e qualsiasi situazione richieda un’elevata qualità d’immagine.

La capacità di rispondere rapidamente a situazioni di scatto mutevoli può fare la differenza tra ottenere lo scatto perfetto o lasciarsi sfuggire l’attimo. Con i suoi 6 controlli a portata di dita, FE 24-70 mm F2,8 GM permette di reagire con velocità in ogni situazione. Negli obiettivi della serie G Master l’imaging e l’espressione raggiungono nuove frontiere, con una sintesi di risoluzione estremamente alta e un bokeh di sfondo incredibilmente morbido.

Da sottolineare anche le prestazioni della messa a fuoco, garantite dal sistema Direct Drive SSM con nuovi algoritmi di controllo per una messa a fuoco rapida e precisa.

E voi cosa ne pensate di questo obiettivo Sony FE 24-70 mm f/2.8 in offerta su Amazon? Fateci sapere nei commenti se lo acquisterete e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.