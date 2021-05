Apple: secondo un rumor è in sviluppo un rivale per Nintendo Switch

Un rumor asserisce che Apple stia sviluppando una piattaforma rivale per sfidare Nintendo Switch: analizziamo i pro e i contro della voce

Abbiamo parlato degli introiti da capogiro che Nintendo ha accumulato con Switch, ma stando ad un rumor anche Apple vuole una fetta di questa torta. Non che ad Apple manchino le entrate: si crede che i prodotti della “mela” attualmente in uso nel mondo siano 1,65 miliardi, mentre i guadagni del 2020 si aggirano sui 274,5 milioni di dollari. Sorprende che al di là dello sfortunato Pippin creato insieme a Bandai nei primi anni novanta (e al di fuori di Apple Arcade) l’altra storica rivale di Microsoft non sia mai entrata nel mondo delle console, ma a quanto pare le cose stanno per cambiare.

Apple contro Nintendo Switch: il rumor

La fonte di questo rumor è il forum coreano Clien, in cui un post asserisce che Apple stia lavorando ad una console “ibrida” esattamente come Nintendo Switch. Il risultante nuovo hardware userebbe un nuovo chip mai visto prima nei prodotti della compagnia, garantendo “un’alta performance GPU e supporto al ray tracing”. In tutto questo, a quanto pare Ubisoft è uno dei publisher consultati durante lo sviluppo. Il post non cita alcuna fonte, ma nonostante TechRadar abbia apertamente diffidato del rientro del colosso del silicone nella sfera videoludica, la voce sta già circolando.

Apple, preparing a portable hybrid console, like the Switch A new AP is being prepared with a new model name, not the Apple A series or M series. It features enhanced GPU performance and ray tracing support. Future games are in negotiation with Ubisoft.https://t.co/K88iSMC4bd — Tron ❂ (@FrontTron) May 7, 2021

Il rischio finanziario, nel caso di Apple, sarebbe molto alto. Sony ha già provato a battere Nintendo sul terreno del gaming portatile e Microsoft non è interessata a fare alcun tentativo. La maggior parte dello sviluppo hardware al momento è indirizzata verso i futuri modelli Pro del MacBook, quindi in linea di massima il nostro consiglio è quello di prendere questo rumor con le pinze. In passato si sono verificate cose più strane, ad ogni modo.

