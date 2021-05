Nintendo Switch: vendite da record per l’anno fiscale 2020-2021

“Inarrestabile” è ormai l’unico aggettivo con cui descrivere Nintendo Switch: l’anno fiscale 2020-2021 si chiude con vendite astronomiche

Ne parliamo ogni lunedì, e i frutti non hanno tardato ad arrivare: Nintendo Switch ha chiuso l’ultimo anno fiscale della Grande N con risultati fuori parametro. Parliamo di 84,59 milioni di console spedite al termine del periodo, che ricordiamo essersi concluso il 31 marzo 2021, superando così il risultato di 79,87 milioni raggiunto lo scorso 31 dicembre. In quanto alle pure vendite, a fine marzo oltre 81 milioni di console sono volate via dagli scaffali, per un profitto di 6,04 miliardi di dollari: si tratta del record più alto mai raggiunto da Nintendo, facendo di Wii l’unico traguardo ancora non superato.

Il grosso, grasso anno fiscale di Nintendo

L’anno fiscale 2020-2021, dunque, si è dimostrato essere un autentico albero della cuccagna per le vendite di Nintendo Switch. Un incremento dell’81,8% rispetto all’anno precedente non è affatto cosa da poco, ma lascia ben sperare per le previsioni di Furukawa. L’obiettivo attuale è quello di puntare alla vendita di altri 25 milioni e mezzo di console, mentre i giochi venduti hanno raggiunto la soglia dei 230 (quasi 231) milioni di copie. 36 dei giochi per Switch hanno superato in un anno il milione di copie vendute, 22 dei quali erano esclusive di prime parti e gli altri 14 no. Su questi, svetta in primis il traguardo di Animal Crossing: New Horizons a fronte di 20,85 milioni di copie piazzati sul mercato.

Riporteremo qui sotto la classifica integrale, ma ci limitiamo solo a segnalare Mario Kart 8 Deluxe come attuale campione di incassi in tutto il suo ciclo vitale, Super Mario 3D All-Stars per i nove milioni di copie raggiunti nonostante (o a causa di) la tiratura limitata e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per i 5,59 milioni di copie venduti in un solo mese e mezzo di vita. Nintendo mira attualmente a vendere 190 milioni di giochi entro il prossimo marzo. Potete vedere nella classifica qui sotto la situazione delle vendite per ogni gioco, di cui riporteremo i milioni di copie per l’ultimo anno e, eventualmente, quelli totali tra parentesi.

Animal Crossing: New Horizons – 20,85 (32,63) Mario Kart 8 Deluxe – 10,62 (35,39) Super Mario 3D All-Stars – 9,01 Ring Fit Adventure – 7.38m (10,11) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 5,59 Super Smash Bros. Ultimate – 5,01 (23,84) The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 4,86 (22,28) Super Mario Party – 4,69 (14,79) New Super Mario Bros. U Deluxe – 3,84 (10,44) Pokémon Spada e Scudo – 3,73 (21,1) Super Mario Odyssey – 3,42 (20,83) Luigi’s Mansion 3 – 3,26 (9,59) 51 Worldwide Games – 3,14 Paper Mario: The Origami King – 3,12 Hyrule Warriors: L’era della Calamità – 3,07 Splatoon 2 – 2,07 (12,21) Pikmin 3 Deluxe – 2,04 Super Mario Maker 2 – 1,67 (7,15) Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 1,52 Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee! – 1,31 (13,28)

Verso l’infinito…

La Grande N ha preferito astenersi ad ogni commento sul modello “Pro” al centro di innumerevoli rumor; la produzione, stando a Nikkei, è aumentata con il traguardo di 30 milioni di unità per l’anno fiscale in corso. Di certo, l’alone di mistero sulla tabella di marcia per l’anno 2021-2022 ha iniziato a diradarsi con l’annuncio a sorpresa di Laboratorio di videogiochi, in tutto e per tutto seguito spirituale non dichiarato di WarioWare: Do It Yourself.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del futuro del colosso di Kyoto?