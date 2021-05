Resident Evil Village: ecco la posizione di tutte le campane dell’atelier

Resident Evil Village è da poco approdato nei negozi e in questa guida vi sveliamo la posizione delle campane dell’atelier Dimtrescu

Dopo un’interminabile sequela di rumor e fughe di notizie ad opera del noto e instancabile insider DuskGolem, finalmente, lo scorso venerdì 7 maggio, l’ultimo titolo della rinomata serie survival horror targata Capcom, Resident Evil, ha fatto capolino sugli scaffali fisici e virtuali per la gioia di una community sempre desiderosa di avventure all’insegna del brivido.

In questa nostra guida intendiamo darvi un aiuto a scovare la posizione di tutte le campane per risolvere l’enigma dell’atelier all’interno del castello Dimitrescu di Resident Evil Village. Portare a termine questo obiettivo vi garantirà l’accesso al piano più alto del castello stesso quindi vi consigliamo di leggere con particolare attenzione quanto andiamo a spiegarvi a breve. Prima di passare al “sodo” vi invitiamo anche a dare un’occhiata alla nostra recensione del gioco in questione in cui abbiamo avuto modo di definire lo stesso un “horror variegato“.

Resident Evil Village: la lista completa con la posizione delle campane dell’atelier Dimitrescu

Una volta che avrete raggiunto la stanza dell’atlier nel castello di Resident Evil Village, potrete scorgere un delizioso dipinto di Lady Dimitrescu, questo vi garantirà l’accesso alle campane di cui vi sveliamo l’esatta posizione in questa guida che state leggendo. Per continuare la vostra esplorazione nei meandri del castello, dovrete trovare un modo per fare aprire il dipinto che cela dietro di esso un passaggio segreto.

L’unico indizio che avete, in questo caso, è suonare 5 campane in questa stanza. Vale la pena ricordare che tutte e 5 le campane che dovete suonare sono tutte nella stessa stanza del dipinto stesso; pertanto, non commettete lo stesso errore che abbiamo fatto noi allontanandovi dalla stanza per cercare le campane altrove e risparmiate le sgambate per altre occasioni più propizie!

Una volta che avrete localizzate le campane di cui vi parliamo, vi basterà sparare un colpo su di esse per farle risuonare. Vi lasciamo alla lista con l’esatta ubicazione delle varie campane.

La prima campana è abbastanza semplice da trovare in quanto potete vederne la posizione nell’ immagine che vi proponiamo qui in basso. La stessa dovrebbe essere visibile accanto al tavolo sul lato sinistro della stanza. Complitela senza pensarci due volte e ve ne resteranno quattro.

che vi proponiamo qui in basso. La stessa dovrebbe essere visibile accanto al tavolo sul lato sinistro della stanza. Complitela senza pensarci due volte e ve ne resteranno quattro. La seconda campana si trova nella parte destra della stanza. È una campana molto piccola nella parte superiore di un armadio alto . Dovrete mirare con attenzione per sparare.

. Dovrete mirare con attenzione per sparare. La terza campana si trova nella parte sinistra della stanza dietro i meccanismi e gli ingranaggi. Dovrebbe esserci uno spazio nel muro che vi permette di sparare. È un bersaglio in movimento, quindi dovete avere il tempismo giusto per sparare il colpo.

e gli ingranaggi. Dovrebbe esserci uno spazio nel muro che vi permette di sparare. È un bersaglio in movimento, quindi dovete avere il tempismo giusto per sparare il colpo. La quarta campana si trova nella parte superiore della stanza sopra il lampadario . Dovrete salire le scale per scorgerla.

. Dovrete salire le scale per scorgerla. Nello stesso posto al piano di sopra, potete sbirciare dalla finestra più lontana per vedere la quinta e ultima campana. Questa campana è decisamente ostica da trovare, ma dovreste vederla fuori dalla finestra.

Ed ecco tutto! Questo è quanto, come vedete non si tratta di nulla di troppo difficile una volta che conoscete la posizione delle campane. Tutto quello che dovrete fare è aguzzare la vista (e il mirino della pistola). Vi ricordiamo che Resident Evil Village è ora disponibile per le piattaforme PC, PS5, Xbox Series X / S, PS4 e Xbox One.

Speriamo che questa guida vi sia stata d’aiuto. In caso aveste bisogno di ulteriore aiuto con RE Village vi proponiamo la nostra guida su come avere la meglio sulla temibile Lady Dimitrescu, quella su come come prendere il tesoro di Beneviento e quella su come risolvere l’enigma del pianoforte. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.