Starfield: la lista completa delle missioni principali!

Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata, la lista completa delle missioni principali di Starfield, l’ultima fatica di Bethesda in arrivo su PC e console la prossima settimana

Il mese di settembre sarà quantomeno pieno di titoli e sorprese per tutti gli appassionati di videogiochi. Soprattutto, però, c’è un prodotto che stiamo tutti aspettando da tempo e che ormai sembrava non arrivasse più. Il prossimo 6 settembre tutti i possessori di PC e Xbox Series X | S (fra cui anche gli abbonati al Game Pass, che potranno scaricarlo gratuitamente) avranno la possibilità di acquistare Starfield, l’ultima fatica di Bethesda e la prima dall’acquisizione ufficiale di Zenimax da parte di Microsoft. E nel mentre lo stiamo giocando ed esplorando per portarvi, quanto prima, una decisione accurata e dettagliata in ogni sua parte, abbiamo deciso di portarvi una buona quantità di contenuto per avviarvi al lancio della prossima settimana.

La lista delle missioni di trama di Starfield!

E abbiamo già introdotto la campagna, spiegandovi quante ore andrà a rubare della vostra vita. Nelle primissime ore di gioco, però, gli sviluppatori vi riempiranno il registro delle missioni con tantissimi compiti ed attività secondarie, che vi distrarranno da quelli che invece vi porteranno avanti con la trama. Per questo motivo, vogliamo andare ad elencarvi, con una lista, quali sono le missioni di trama principale in Starfield.

Le missioni principali in Starfield sono 18 e sono racchiuse nella seguente lista:

One Small Step

The Old Neighborhood

Into the Unknown

Back to Vectera

The Empty Nest

All That Money Can Buy

Starborn

Further Into the Unknown

Short Sighted

No Sudden Moves

High Price to Pay

Unity

Unearthed

In Their Footsteps

Entangled

Revelation

Missed Beyond Measure

One Giant Leap

E questo è quanto per quel che riguarda la lista delle missioni principali di Starfield! Fateci sapere che cosa ne pensate del gioco di Bethesda qua sotto nei commenti, se lo acquisterete o meno, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!