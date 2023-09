La nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid vanta una potenza complessiva di 739 Cv

La nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid ha subito un significativo aggiornamento, emergendo come una vera supercar tra i SUV ibridi plug-in

Basata sulla piattaforma 2023 della Cayenne, questa versione è disponibile sia in configurazione normale che coupé, e offre la possibilità di potenziarla ulteriormente con il pacchetto GT.

Un aggiornamento di sostanza: il pacchetto GT | Nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

Un motore da record: 739 Cv e 950 Nm di coppia

La Cayenne Turbo E-Hybrid è alimentata da un powertrain eccezionale che eroga una potenza complessiva di 739 Cv, con una coppia di 950 Nm.

Questo sistema ibrido plug-in combina un’unità elettrica da 176 Cv con un V8 da 4 litri da 599 Cv, anch’esso oggetto di aggiornamenti significativi. Questa potenza si traduce in prestazioni da capogiro, con uno scatto da 0 a 100 km/h che richiede soli 3,7 secondi e una velocità massima di 295 km/h.

Autonomia elettrica raddoppiata

Grazie a una batteria da 25,9 kWh posizionata sotto il pavimento del vano di carico, la Cayenne Turbo E-Hybrid offre un’autonomia elettrica notevolmente migliorata, permettendo di percorrere fino a 82 chilometri in modalità completamente elettrica (valore dichiarato in città). Inoltre, il sistema di ricarica è stato potenziato con un caricatore di bordo da 11 kW, che consente di effettuare una ricarica completa in circa due ore e mezza.

Dinamica di guida personalizzata

La Cayenne Turbo E-Hybrid offre un’esperienza di guida raffinata grazie alle sospensioni pneumatiche adattive di serie, con tecnologia a due camere e due valvole che combinano il comfort con la guidabilità.

Gli acquirenti possono personalizzare l’impostazione delle sospensioni, scegliendo tra Comfort e Sport Plus. Inoltre, sono disponibili optional come il Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) che adatta l’assetto alle diverse condizioni di guida e l’asse posteriore sterzante.

Pacchetto GT: Aggressività e prestazioni ulteriori

Per coloro che desiderano rendere la loro Cayenne Turbo E-Hybrid ancora più aggressiva e performante, c’è il nuovo pacchetto GT disponibile come optional.

Questo pacchetto abbassa la carrozzeria di 10 millimetri, aumenta la campanatura dell’asse anteriore di -0,58 gradi e offre una migliore tenuta di strada grazie alle ruote anteriori più larghe. Include anche freni carboceramici (PCCB) di serie, con pneumatici ad alte prestazioni, asse posteriore sterzante e Dynamic Chassis Control (PDCC) come optional.

Esteticamente, il GT Package si distingue per il frontale specifico con accenti neri, estensioni nere dei passaruota, placche laterali in carbonio sullo spoiler del tetto, terminali di scarico in titanio posizionati al centro e un diffusore posteriore in carbonio.

Il tetto leggero in fibra di carbonio è un ulteriore tocco distintivo. La Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con il pacchetto GT accelera da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 305 km/h.

Prezzi e disponibilità della nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

In Germania, la nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid è disponibile con un listino che parte da 176.324 euro per la versione normale e 179.775 euro per la variante Coupé.

La Cayenne Turbo E-Hybrid con il pacchetto GT ha un prezzo di partenza di 208.454 euro in Germania.

Con questi miglioramenti sostanziali in termini di potenza, autonomia e dinamica di guida, la Cayenne Turbo E-Hybrid continua a posizionarsi come un’opzione di prestigio nel mondo dei SUV ibridi plug-in ad alte prestazioni.

