Starfield: uscita rinviata e Showcase dedicato annunciato!

L’uscita di Starfield, attesissimo titolo targato Bethesda è stata rinviata a settembre. Scopriamo quando e scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Uno dei videogiochi più attesi del 2023 è stato (nuovamente) rimandato, si tratta di Starfield, la cui data d’uscita era prevista per la prima metà di quest’anno ed è stata invece rinviata. Dopo aver confermato all’inizio dell’anno che era in lavorazione uno showcase standalone dedicato al gioco, Bethesda ha annunciato anche quando arriverà questo showcase e quando verrà lanciato il gioco stesso.

Starfield: uscita rinviata a showcase dedicato in programma!

L’uscita di Starfield, dunque, è stata rinviata al 6 settembre 2023, quasi un anno da quella che sarebbe dovuta essere la data d’uscita ufficiale che, all’epoca, era stata fissata per l’11 novembre 2022. Nel frattempo, lo showcase – o Starfield Direct, come lo chiama Bethesda stessa- è fissato per l’11 giugno, e il direttore Todd Howard ha condiviso un messaggio al riguardo, fornendo anche informazioni sul gioco e sul suo sviluppo.

Ecco le parole di Todd Howard:

Abbiamo riversato tutto noi stessi in questo gioco e persino io sono sorpreso di quanto possiamo riversare. È grande. Questo giugno vi porteremo nello studio e vi faremo fare un’immersione profonda nel gioco durante il nostro Starfield Direct. C’è così tanto che dobbiamo ancora mostrarvi. Il gioco ha molti dei tratti distintivi che vi aspettate da noi, ma è anche un’esperienza davvero unica.”

Queste le ultime notizie, dunque, relative al prossimo titolo targato Bethesda. Fateci sapere che cosa ne pensate, se il vostro hype rimane alto o se questi continui rinvii hanno ormai influito negativamente sulle vostre aspettative e sulla vostra emozione in merito all’uscita di questo gioco. Per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.

