The Batman 2: la data ufficiale delle riprese e il nuovo villain del film!

Rivelata la data ufficiale di inizio riprese per The Batman 2 con protagonista Robert Pattinson. Diretto da Matt Reeves, tra le novità anche il nuovo villain del film

L’universo esteso DC è pronto ad accogliere l’arrivo del sequel atteso di The Batman 2. Difatti, dalle ultime indiscrezioni rinvenute nel web; la produzione è pronta a dare il via alle riprese del nuovo capitolo diretto da Matt Reeves.

L’universo cupo e realistico di Gotham City creato da Matt Reeves, è pronto ad accogliere con grande calore il ritorno di Robert Pattinson come protagonista. Pronto a vestire nuovamente i panni del magnate Bruce Wayne/ Batman, sarà accompagnato dal possibile nuovo villain del film. Scopriamo di seguito tutte le novità.

The Batman 2: il nome del nuovo villain e altre novità

Secondo fonti esterne ufficiali, le riprese di The Batman 2 inizieranno il prossimo marzo 2024, portando con sé novità accattivanti e interessanti per i fan. Inizialmente previste per novembre, ma rimandate a causa dello sciopero della SAG-AFTRA e della WGA; la produzione ha stabilito negli ultimi giorni un piano per dare il via al sequel del film.

Mentre la trama è ancora avvolta nel mistero, una delle informazioni più intriganti che abbiamo ricevuto riguarda l’identità del nuovo villain, ovvero, il debutto di Clayface. Un nome non nuovo in relazione a The Batman 2, tirato in ballo dallo stesso Mike Flanagan tempo prima, come possibile aggiunta nel nuovo capitolo DC. Villain dotato di superpoteri e abilità di mutaforma; il suo ingresso sulla scena rappresenterebbe un drastico cambio di fedeltà rispetto alle storie narrate nel fumetto.

A figurare sono anche i nomi degli attori Joel Edgerton e Josh Hartnett , in lizza per interpretare il cattivo Due Facce. Confermati nel cast invece Robert Pattinson; Zoë Kravitz; Andy Serkis; Jeffrey Wright e Colin Farrell; assieme al possibile ritorno del personaggio di Joker interpretato da Barry Keoghan; precedentemente apparso nella scena di metà film.

L’arrivo di The Batman 2, è previsto sul grande schermo ad ottobre 2025.

