iQOO 13 sarà l’outsider che non ti aspetti | Specifiche

Gli smartphone cinesi, un tempo visti di qualità inferiore, hanno ormai raggiunto (e in alcuni casi superato) i modelli dei brand coreani e americani come Samsung, Google ed Apple. Ora sulla scena sta per affacciarsi il nuovo iQOO 13, smartphone top di gamma che si preannuncia come uno dei più potenti telefoni di sempre. Sfruttando le informazioni fornite dal leaker cinese Digital Chat Station, abbiamo modo di conoscere le specifiche tecniche che caratterizzeranno il nuovo smartphone di fascia alta iQOO 13. In particolare, l’informatore ha indicato la presenza di un display OLED 8T LTPO con risoluzione 2800 x 2260 pixel. Grazie alla tecnologia LTPO, il display sarà in grado di avere un refresh rate dinamico che potrà andare da 1 Hz (per l’always-on display) fino a 120 Hz. Inoltre, il telefono sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm abbinato a un massimo di 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

iQOO 13: in rete le specifiche

Infine, è stato svelato che iQOO 13 sarà dotato di una batteria da 6000mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge da 120W. Questo è un balzo in avanti molto significativo, dal momento che il suo predecessore, iQOO 12, ha una batteria da 5000 mAh. Non abbiamo tempi di ricarica per le mani ma è lecito aspettarsi una carica completa al di sotto dei 30 minuti.

Purtroppo nè l’azienda nè gli informatori hanno pubblicato informazioni riguardanti la data di lancio. Tuttavia, considerando che a bordo sarà presente lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, è sicuro che il lancio non potrà avvenire prima della presentazione del nuovo SoC top di gamma che avverrà nel mese di ottobre alle Hawaii.

