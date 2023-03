Resident Evil 4 Remake: come superare il primo villaggio

Il primo scoglio di Resident Evil 4 non tarda a presentarsi, pure nel remake: ecco come superare indenni l’infame villaggio demoniaco

Vediamo se abbiamo indovinato: state giocando al remake del leggendario Resident Evil 4, e volete superare il primo scontro nel villaggio ma non capite come fare. Il ritorno di Leon Kennedy nella sua fase da “belloccio” non manca di metterlo subito al centro dell’azione. Uno non fa in tempo ad acclimatarsi in un paesello, quando di colpo i poliziotti che gli danno un passaggio finiscono nel mirino dei paesani. Proprio ora che Leon era uscito indenne dagli eventi di Raccoon City… bella bega, vero? Solo perché la cosa non sia capitata personalmente a voi non vuol dire che non sia un vostro problema, specie se avete il controller in mano!

Ebbene sì, rispetto alla città dove la Umbrella Corporation ha giocato al piccolo chimico il villaggio spagnolo ha molti più nemici da scagliarvi contro. La buona notizia è che abbiamo già scritto una corposa guida per aiutarvi in tutto quanto il gioco, in generale. Quella un po’ meno piacevole è che il primo assaggio delle orde di avversari che vi attendono arriva praticamente nei primi minuti di gioco. Quando si dice “creare l’atmosfera”… ebbene, il remaster lo fa e, accidenti a lui, lo fa pure bene. Vediamo di andare per gradi e capire come affrontare la sfida che vi attende. State in campana!

Lo scopo primario – Resident Evil 4: come superare il primo villaggio nel remake

Gli abitanti del villaggio vi metteranno al centro del primo scontro anche nel remake di Resident Evil 4, e lo faranno non appena avranno capito come trovarvi: è una situazione tosta da superare. I motivi sono molteplici, ma in generale vi rincorreranno tra un edificio e l’altro. Ben presto vi sarà chiaro anche che siete in clamorosa inferiorità numerica. Aggiungiamo poi che uno degli abitanti vi scambierà per legna da ardere e preparerà la motosega… apriti cielo. A scontro iniziato, avrete uno scopo e uno soltanto: sopravvivere per quattro minuti e poco più. L’enfasi qui è su “sopravvivere”, e non su “macellare”. Per quello c’è tempo.

Avete presente il nostro sagace invito a “stare in campana”? Ebbene, potete prenderci in parola. Non appena il campanile si farà sentire, l’attacco terminerà e una cutscene vi farà capire che sì, siete stati letteralmente salvati dalla campanella. Uccidere gli infetti ne farà comparire altri, senza darvi un momento per riprendere il fiato. Anziché puntare alla carneficina, cercate di fare economia di proiettili. Gli strumenti sparsi in giro per il villaggio vi aiutano, ma giocate comunque sulla difensiva. Uccidere i paesani vi fornirà pesetas da spendere in seguito, ma al di là di questa ricompensa pensate solo a portare la pellaccia a casa. Sì, siamo un disco rotto.

Trucchetti e suggerimenti per riuscirci – Resident Evil 4: come superare il primo villaggio nel remake

Al centro del paese vedrete un edificio a due piani con la porta aperta. Entrarci vi darà un momento per riposare, ma durerà poco: attirerete tutti gli infetti verso la vostra posizione. Questo a meno che non abbiate il tempo necessario per spingere la libreria vicina davanti alla finestra. Approfittatene per depredare il pianterreno prima che la motosega si faccia strada attraverso la porta d’ingresso. Se poi salite al piano di sopra, troverete un fucile con annesse munizioni. Un buon modo per insegnare ai locali un po’ di ospitalità: non sarà la riviera romagnola, ma siete pur sempre sulla penisola iberica, no?

In alternativa, l’ala est del villaggio propone un piccolo fienile nel quale potrete pure trovare una mucca. Lanciando una granata nel granaio (non abbiamo resistito) avrete modo di rifornire la macelleria locale… con un po’ di carne degli infetti che verranno lì, beninteso. Inoltre, per amor di realismo, il fienile prenderà fuoco. C’è anche l’opzione della torre, ma consigliamo l’arrampicata solo verso lo scadere del tempo. Una volta raggiunta la cima, infatti, il pavimento cederà e finirete in una stanza con una sola uscita. Va da sé che quell’uscita sarà difficile da raggiungere, vista l’ottima compagnia.

Fuoco amico sul nemico?! – Resident Evil 4: come superare il primo villaggio nel remake

Avete mai sentito parlare di vittoria di Pirro? Si dice così di una vittoria talmente risicata da rendere la sconfitta quasi preferibile. Ebbene, i boscaioli del luogo non brillano per intelligenza: saranno più che felici di tentare di uccidervi a rischio di prendere in pieno i loro compagni di giochi. Voi cercate di stare lontani da loro, e ci sarà una possibilità che facciano tutto da soli. Beh, okay, forse non proprio tutto, ma se vi serve un incentivo in più sappiate che Leon non è in grado di incassare il colpo di una motosega. Anche se le lame circolari sono sempre dolorose in tutti i videogiochi (e non solo, nel caso serva dirlo).

In compenso, l’agente di polizia più sfortunato del mondo videoludico riesce a fare una cosa che molti di noi avrebbero problemi a portare a termine. Leon infatti non subisce danni da caduta quando salta giù da un edificio a due piani. Con questo trucchetto dovreste avere un modo in più per sfruttare a vostro vantaggio la casa di cui parlavamo prima. Tenete a mente tutto quello che vi abbiamo detto e state pronti ai quattro minuti più lunghi dell’intero gioco. Ricordate: se il fiato resta corto, a schermo compare “SEI MORTO”. Ed è all’incirca quel che stiamo cercando di evitare…

In generale

Possiamo disquisire ancora di quanto tosta sia la prima fase del gioco, ma la realtà è un’altra: in ogni capitolo della saga, conviene gestirsi bene le risorse. Stiamo parlando di un franchise i cui primi episodi limitavano in modo imbarazzante i salvataggi, con l’espediente delle macchine da scrivere (okay, okay, macchine per scrivere) e quant’altro. Attenzione soprattutto ai proiettili: è vero, il quarto capitolo ha preso le distanze dal dover calcolare ogni azione al millimetro della trilogia originale, ma non state certo giocando a DOOM. Anche se l’idea sarebbe divertente, lo riconosciamo.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete riusciti a uscire indenni da questo macello?