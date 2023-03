Xiaomi Fan Festival 2023: fioccano le offerte su Amazon

Iniziano su Amazon le offerte di Xiaomi relative al Fan Festival 2023. Scopriamo insieme i prodotti coinvolti da questa serie di sconti

Come ogni anno torna l’appuntamento organizzato da Xiaomi per ringraziare le centinaia di milioni di Fan e utenti in tutto il mondo per il loro supporto: si tratta di Xiaomi Fan Festival 2023, che raggiunge anche le offerte di primavera di Amazon in cui sono disponibili tantissime offerte su altrettanti prodotti. Ma quali saranno quelli interessati? Scopriamolo insieme.

Ecco tutte le offerte su Amazon relative a Xiaomi Fan Festival 2023

Dagli smartphone ai prodotti Smart Life, ecco una lista delle occasioni imperdibili a un prezzo da non lasciarsi scappare. Affrettatevi però perché le offerte Amazon sono valide fino alle ore 23:59 del 29 marzo. Partiamo dagli smartphone dove troviamo il Redmi Note 11 Pro 5G (6+128GB) a 299,99€ anziché 379,90€, lo Xiaomi 12 Lite nella versione da 8GB+128GB e nella colorazione Black acquistabile a 361,99€ anziché 399,99€ e il POCO M5s nella versione da 4GB+64GB, in vendita a 169,90€ anziché 209,90€.

Anche per chi vuole prendersi cura della propria casa, è tempo di fare affari. Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è in sconto a 199,99€ anziché 299,90€, mentre il Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è in offerta a 335,17€ anziché 346,18€. Troviamo anche il Mi Vacuum Cleaner Mini a 39,90€ anziché 55,99€, lo Xiaomi Robot Vacuum X10+ in supersconto da 1.099,99€€ a 899,99€ e lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro disponibile al prezzo speciale di 249,99€ anziché 349,99€.

Tra le altre imperdibili occasioni, non possono mancare i prodotti wearable. Se cercate un nuovo compagno da polso per lo sport, Redmi Smart Band 2 è disponibile a 32,99€. Se invece volete rinnovare il vostro sound, la scelta giusta sono le Redmi Buds 4 Lite che sono acquistabili a soli 29,99€. Infine, il nuovissimo Redmi Watch 3 in super offerta al 99,99€ anziché 129,99€.

Se invece siete amanti dell’entertainment e volete godervi il vostro film o la vostra serie TV comodamente seduti sul divano, la scelta giusta è la Xiaomi FIRE TV F2 43″ è in sconto a 299,99€ anziché 399,99€.

Cosa ne pensate di queste offerte riguardanti i prodotti a marchio cinese? Fateci sapere la vostra nei commenti. Vi ricordiamo che queste offerte scadranno domani 29 marzo alle 23:59, quindi affrettatevi se volete acquistarli! Per non perdervi ulteriori news di offerte relative all’universo tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!