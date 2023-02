ABYstyle ha ufficialmente annunciato l’enorme “GRENDIZER Jumbo Bonus Version” alto ben 60cm e limitato a soli 3000 pezzi in tuto il mondo

UFO Robot Goldrake è uno degli anime più iconici di sempre. Basato sul manga del grandissimo maestro Gō Nagai, UFO Robot è stato il prodotto che è riuscito ad introdurre il cartone Giapponese in svariati paesi europei, tra cui proprio in Italia. Il fenomeno dei mecha, poi, è stato così rilevante da rappresentare un evento culturale tanto forte da essere studiato da scienziati e sociologi.

Nonostante li svariati decenni dalla prima apparizione di Goldrake (o GRENDIZER), quella di Ufo Robot è ad oggi una delle fanbase più solide non solo in Giappone, ma in tuto il mondo. ABYstyle Studio (azienda che abbiamo imparato a conoscere sulle nostre pagine) ha da poco annunciato una figure in edizione limitata dedicata proprio al prodotto di Nagai. Parliamo del “GRENDIZER Jumbo Bonus Version“: vediamo di cosa si tratta!

ABYstyle Studio presenta il GRENDIZER Jumbo Bonus Version

ABYstyle Studio è orgogliosa di presentare la sua nuova creazione esclusiva: il GRENDIZER JUMBO. Quasi mezzo secolo dopo i suoi primi passi, il famoso UFO di Gō Nagai torna a salvare il nostro pianeta blu! Ispirato ai grandi classici, il suo design delizierà sia i nostalgici che i fan più esigenti, grazie alla cura che è stata dedicata al suo design! Rendendo omaggio alle scene di battaglia della serie animata degli anni ’70, le parti intercambiabili retroilluminate del robot gli permettono di ricreare gli attacchi “Screw Crusher Punch” e “Backhand Missile”. Fornito con un pugno lanciamissili e 14 proiettili, il GRENDIZER Jumbo include una serie di accessori modernizzati e ingegnosi scomparti retrattili situati sulle spalle e lungo le gambe. Il suo Doppio Harken magnetico e la sua cintura in metallo contribuiscono a rendere questo pezzo da collezione eccezionale. L’edizione limitata del GRENDIZER JUMBO sarà caratterizzata da una confezione a scatola chiusa ornata da illustrazioni. Con soli 3.000 esemplari numerati prodotti in tutto il mondo, questo iconico pezzo da collezione è più di un semplice tributo: il sogno di più generazioni diventa realtà.

Il mecha di ABYstyle Studio vanterà un’altezza di ben 60cm e godrà di articolazioni e illuminazione in svariati punti.

Prezzo e disponibilità

Il GRENDIZER Jumbo Bonus Version di ABYstyle Studio sarà disponibile in preordine sul sito ufficiale, ad un prezzo di €599.99, a partire dal 10 febbraio 2023.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Noi, come sempre, vi invitiamo a seguire le pagine di tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sul mondo del collezionismo e non solo!