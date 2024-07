Poker per principianti: come migliorare velocemente

Vediamo alcune strategie e regole di base che permettono ai giocatori di poker alle prime armi di aumentare le proprie chances di vincita sul lungo periodo

Per un giocatore che si avvicina per la prima volta al mondo del poker, non è facile avere ben chiaro il modo per migliorare velocemente e non perdere tempo – e soldi – prima di trovare la strada giusta. Ecco perché abbiamo pensato ad una breve guida che permetta di individuare ai principianti dove investire le loro energie per passare al livello successivo.

La differenza tra giocatore di poker e giocatore d’azzardo

Il primo concetto che un giocatore deve avere chiaro è la definizione della propria figura. Sembra ovvio ma non lo è affatto. Essere un giocatore di poker, o ancor di più un giocatore professionista, è molto diverso dall’essere un giocatore d’azzardo.

Spesso i due concetti vengono associati e considerati allo stesso modo, ma in realtà il poker è da tempo considerato uno skill game, in cui la fortuna è solo una delle componenti. Ovviamente non è un gioco di abilità puro, come ad esempio gli scacchi, ma sul lungo periodo a fare la differenza sono le capacità personali, a partire dal bankroll management, e di conseguenza l’incidenza della Dea Bendata va progressivamente a ridursi.

Ovviamente quello che conta per un giocatore che vuole migliorare, e ancor più per un professionista, è proprio il lungo periodo, altrimenti ci troveremmo di fronte ad un semplice giocatore occasionale, cioè colui che non applica una strategia e gioca solo per il divertimento immeditato o come passatempo.

Le regole

Anche questo aspetto può apparire banale, ma la conoscenza approfondita delle regole del poker, solitamente nella specialità Texas Hold’em, è il punto di partenza per qualsiasi principiante. Per padroneggiare questo aspetto è necessario lo studio del gioco e delle sue mosse, imparando ad utilizzarle nel corso della mano.

Le basi della strategia

Sulla strategia nel poker sono stati scritti decine di libri e articoli per tutti i livelli. Per chi inizia è importante conoscere una regola base, semplice quanto indispensabile. Per vincere al tavolo verde ci sono due possibilità: essere in possesso della mano migliore oppure fare in modo che l’avversario passi la mano migliore.

Nel primo caso bisogna avere in mano delle buone carte e pertanto l’aiuto della fortuna può fare la differenza. Ma si tratta di un fattore che non possiamo controllare. Dove invece il giocatore può fare qualcosa – molto, in realtà – è nel secondo scenario che porta alla vincita: qui si può indurre l’avversario a passare la mano vincente. Lo strumento per fare questo di chiama bluff ed è uno degli aspetti più affascinati del poker, una vera e propria arte.

Il bluff consente di ribaltare una situazione perdente in vincente e richiede una serie di capacità psicologiche e matematiche non banale. Non si tratta solamente di fingere di avere una mano forte, ma di entrare nella mente degli avversari sfruttandone a proprio vantaggio i punti deboli ed evitando al contempo di mostrare incertezze che potrebbero svelare il bluff. In linea di massima possiamo dire che non si tratta di qualcosa che si improvvisa, ma è sempre parte di una strategia.

L’importanza della matematica

Un altro aspetto da non sottovalutare quando ci si approccia al poker in modo professionale è rappresentato dalla matematica. Di fatto il poker è proprio un gioco matematico che si basa su informazioni incomplete. Il giocatore ha solo una parte delle informazioni disponibili e si basa su queste per prendere delle decisioni: è chiaro che il calcolo delle probabilità assume una grande importanza. Senza arrivare ad uno studio complesso, per un principiante è importante conoscere i principi di base e capire come vincere a poker usando la matematica.

Ad esempio, per chi inizia è fondamentale scegliere con cura le mani iniziali. Entrare nel piatto con una mano migliore con maggiore frequenza rispetto agli avversari, in base alle teorie della probabilità, permette di vincere più volte rispetto a questi.

La gestione del bankroll

Il concetto di bankroll e il modo in cui gestirlo è uno degli elementi base per essere vincenti sul lungo periodo. Per bankroll si intende la quantità di denaro che il player è disposto a investire nel gioco. Adoperare in modo attento e consapevole il proprio denaro può fare la differenza ed evitare di perdere tutti i soldi durante un periodo di scarse vincite.

I giocatori inesperti giocano tanti soldi, magari sull’onda dell’entusiasmo dopo qualche vincita importante, pensando di vincerne ancora di più. Il risultato spesso è che si ritrovano, quasi senza accorgersene, a perdere tutto, anche le vincite passate.

Per giocare con successo e a lungo è necessario giocare con cifre sostenibili, cioè che in caso di perdita intaccheranno in modo limitato il capitale. Nel poker non è assolutamente possibile vincere sempre e i periodi negativi prima o poi arrivano: il giocatore deve essere pronto ad affrontare finanziariamente anche un periodo di varianza negativa.

Questi sono solo alcuni degli aspetti che un principiante dovrebbe tenere in considerazione per migliorare il suo gioco ed evitare di perdere soldi. In ogni caso è necessario dedicare molte energie allo studio e al gioco e in questo il poker in versione online è utile perché permette di giocare tanto in un tempo relativamente ridotto.

Per ulteriori novità e aggiornamenti continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.