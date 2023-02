Nikon: i nuovi Nikkor Z 26 mm e Z 85 mm

Nikon presenta due nuovi obiettivi per il sistema Z, il pancake Nikkor 26 mm e il Nikkor 85 mm per fotografia di ritratto

Nikon presenta due nuovi obiettivi pensati per il sistema delle fotocamere mirrorless Z, puntando su coprire la fascia del grandangolo e quella del ritratto. Si tratta del Nikkor Z 26 mm f 2.8, luminoso pancake grandangolare e il Nikkor Z 85 mm f 1.2 ancora più luminoso e perfetto per la fotografia di ritratto e il famoso effetto bokeh.

Nikon: il nuovo Nikkor Z 26 mm f 2.8

Con un peso di circa 125g e una lunghezza di soli 23,5mm, questo nuovo obiettivo super sottile e leggero è ideale per la fotografia creativa. È così discreto che lo si può portare davvero ovunque ed anche il paraluce a baionetta incluso non aggiunge alcun ingombro effettivo, tanto più che può essere adottato con filtri da 52mm per opzioni ancor più fantasiose. Nonostante la sua dimensione ridotta, questo obiettivo pancake ha una rassicurante struttura robusta: l’innesto dell’obiettivo è in metallo e il barilotto dell’obiettivo e tutte le parti mobili sono sigillate per assicurare protezione da polvere e gocce d’acqua.



Adatto per riprese di street photography, paesaggi, interni e altro, il nuovo NIKKOR Z 26mm f/2.8 consente ai fotografi di rendere ogni opportunità uno spunto creativo. L’ampia baionetta Z-Mount si combina con l’ottima apertura di luminosità massima f/2.8 per garantire prestazioni ottimali anche in condizioni di scarsa illuminazione; i fotografi, inoltre, possono utilizzare tempi di posa più veloci che mai per bloccare l’azione senza sacrificare la luminosità. Per lavorare più da vicino, la messa a fuoco è nitida anche con la fotocamera utilizzata a soli 20cm di distanza dai soggetti e l’effetto bokeh può essere accentuato a distanze ravvicinate per creare ricercate sfocature dello sfondo. I professionisti del settore video e i vlogger possono sfruttare l’ampio campo visivo e la ridotta variazione focus breathing dell’obiettivo per girare sequenze di notevole impatto, ideali per ogni tipo di ripresa, dalle ampie panoramiche alle interviste capaci di restituire una vera percezione del luogo.

Nikkor Z 26 mm f 2.8 caratteristiche tecniche

Obiettivo pancake a lunghezza focale fissa da 26mm: versatile lunghezza focale di 26mm, (equivalente a 39mm su fotocamere in formato DX) con ampia apertura di luminosità f/2.8. Per riprendere con chiarezza e nitidezza in condizioni di scarsa illuminazione o bloccare l’azione senza sacrificare la luminosità.

Il più sottile obiettivo grandangolare a pieno formato della linea di prodotti Nikon Z: pesa appena 125g e misura circa 23,5mm di lunghezza.

Eccellente primo piano: la distanza minima di messa a fuoco di soli 20cm consente riprese di primi piani, inoltre l’ampia apertura consente di accentuare l’effetto bokeh per creare una ricercata sfocatura dello sfondo.

Robusto: l’innesto in metallo conferisce a questo obiettivo pancake una rassicurante struttura robusta. Il barilotto dell’obiettivo e tutte le parti mobili sono sigillate per assicurare la protezione da polvere e gocce d’acqua.1

Eccezionale per i video: l’ampio campo visivo e la ridotta variazione focus breathing dell’obiettivo consentono di girare sequenze di notevole aspetto con facilità.

Anello di controllo personalizzabile: l’omogeneo e silenzioso anello di controllo può essere impostato per controllare la sensibilità ISO, l’apertura diaframma, la compensazione dell’esposizione e altro.

Filtro pronto: il filtro da 52mm può essere montato sul paraluce a baionetta incluso.

Nikon: il nuovo Nikkor Z 85 mm f 1.2

La straordinaria potenza risolvente di questo obiettivo professionale consente una riproduzione magistrale delle tonalità della pelle e dei dettagli più minuti degli abiti e del trucco. Grazie alla profondità di campo eccezionalmente ridotta dell’obiettivo e all’effetto bokeh morbido, inoltre, le immagini assumono una qualità quasi tridimensionale. Per coloro la cui visione creativa include un forte controluce, l’immagine fantasma, i riflessi e la luce parassita sono completamente neutralizzati. Anche quando si scatta direttamente verso fonti di luce intensa, si otterranno sempre i risultati più nitidi e chiari.

L’autofocus è preciso e consente ai fotografi di affrontare con sicurezza la sfida di riprendere ad un’apertura di f/1.2 e lavorare con un piano di nitidezza estremamente circoscritto. I controlli sono pienamente personalizzabili e facili da raggiungere, l’ideale quando si desidera scattare senza interrompere il contatto visivo con il soggetto. Inoltre, il robusto chassis è ampiamente sigillato per garantire ai fotografi di lavorare anche in luoghi polverosi o in condizioni meteorologiche diverse.

Nikkor Z 85 mm f 1.2 caratteristiche tecniche

Lunghezza focale classica di 85mm: per ritrattistica di moda e d’arte, nonché ritratti editoriali e di eventi.

Apertura massima di f/1.2 estremamente ampia: consente un eccellente controllo dell’estetica in qualsiasi condizione di luce. I fotografi possono lavorare con un piano di nitidezza eccezionalmente ridotto e isolare anche i più piccoli dettagli.

Effetto bokeh sublime: l’apertura circolare costante ad 11 lamelle arrotondate e il design ottico avanzato produce un effetto bokeh ampio, morbido e sfocato in percezione perfettamente naturale e uniformemente graduato, senza aberrazioni, anche con fonti di luce puntiformi riprodotte in forma correttamente arrotondata.

Ottiche S-Line: straordinaria potenza di risoluzione per una riproduzione accurata e dettagliata delle tonalità della pelle, di motivi e dettagli. La chiarezza e il contrasto del colore in tutto il fotogramma è eccezionale.

Chiarezza liberatoria: lenti dedicate e il trattamento Nano Crystal Coat antiriflesso di Nikon controllano la dispersione della luce e contrastano l’immagine fantasma, i riflessi e la luce parassita.

Sistema di messa a fuoco multiplo super nitido: due gruppi di lenti si muovono in una sincronizzazione precisa per mantenere nitido il punto di messa a fuoco desiderato, anche quando i soggetti si spostano liberamente.

Stile cinematografico affascinante: durante le riprese, la profondità di campo eccezionalmente ridotta e il sorprendente effetto bokeh rendono questo obiettivo per ritratti il complemento perfetto per primi piani cinematografici. I professionisti del settore video ottengono un autofocus discreto e controllo dell’apertura stabile.

Personalizzabile: è possibile assegnare funzioni al pulsante L-Fn e all’anello di controllo silenzioso.

Robusto: Il corpo macchina robusto è ampiamente sigillato alle giunture e ai pulsanti del barilotto e una guarnizione in gomma impedisce che polvere, sporcizia o umidità entrino nell’innesto dell’obiettivo.