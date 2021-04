In questa nuova guida dedicata a Days Gone vi indicheremo dove trovare tutte le orde di infetti presenti nel gioco

Ormai è passato un bel po’ di tempo dal lancio di Days Gone, l’ultima esclusiva sviluppata da Bend Studio di Sony, ma nonostante ciò ora sembra che il titolo stia tornando alla ribalta. Questo sta accadendo a causa di diversi fattori, come ad esempio l’imminente uscita del gioco su PC, il suo arrivo sul PlayStation Plus e i rumor su un possibile secondo capitolo.

Grazie a tutta questa ritrovata attenzione è probabile che molte persone decidano di giocare o rigiocare Days Gone e per aiutare i nuovi completisti abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come trovare tutte le orde presenti in Oregon.

Azione diurna

Prima di iniziare a parlare di dove trovare grandi gruppi di infetti è importante fare una precisazione sulle orde di Days Gone. Questi enormi ammassi di furiosi non saranno sempre fermi nello stesso punto, ma vagheranno per tutta la mappa in cerca di prede. Per vostra fortuna però questi spostamenti avvengono solamente di notte e di conseguenza durante il giorno gli infetti si fermeranno sempre negli stessi luoghi per riposare. Per questo motivo tutte le indicazioni che vi daremo su come trovare le orde in Days Gone si basano specificatamente sulla loro posizione diurna. Inoltre ci teniamo anche a ricordarvi che alcuni gruppi di infetti appariranno solamente dopo che avrete completato il gioco almeno una volta.

Cascades – Days Gone: come trovare tutte le orde

Cascades, la prima area che troverete in Days Gone, è una regione colma di laghi e foreste, e di conseguenza per le orde sarà estremamente semplice nascondersi. Qui di seguito troverete delle indicazioni che vi aiuteranno a trovare tutte le orde della zona:

White King Mine Quest’orda si nasconde all’interno di una miniera abbandonata e per trovarla dovrete andare nell’angolo nord ovest e superare un piccolo ponticello di legno

Death Train Quest’orda è nascosta all’interno del vagone di un treno nascosto a sud, proprio accanto al checkpoint NERO di Horse Lake.

Horse Lake Partendo dal checkpoint sopracitato non dovrete fare altro che seguire la strada verso est fino a quando non troverete una grotta sulla sinistra. L’orda sarà nascosta al suo interno.

O’Leary Mountain Andate alla safe house dove si trovava Boozer all’inizio del gioco e da li proseguite verso nord. A un certo punto troverete una grotta all’interno di una montagna e al suo interno sarà nascosta la vostra tanto desiderata orda.

Little Bear Lake Proseguendo verso nord dal checkpoint NERO di Little Bear Lake troverete una discesa che porta nella grotta dove è nascosta l’orda

Grotto Caves Una volta raggiunto il checkpoint NERO del cimitero di Old Pioneer non dovrete fare altro che andare verso ovest fino a quando non troverete un parcheggio. Dopo che avrete raggiunto questo luogo vi basterà proseguire per poco verso nord per scovare l’orda.

Proxy Falls A sud del campo di Horse Creek troverete un ponte di pietra che vi condurrà all’interno della grotta in cui si nasconde l’orda.



Belknap – Days Gone: come trovare tutte le orde

Così come a Cascades, anche in Belknap saranno presenti ben 7 grossi gruppi di non morti. Qui di seguito troverete delle indicazioni che vi aiuteranno a trovare tutte le orde della zona:

Bear Creek Hot Springs Ad ovest del campo delle Bear Creek Hot Springs troverete una piccola grotta in cui si nasconde l’orda.

Patjens Lakes Per trovare quest’orda dovrete partire sempre dal campo sopracitato ma questa volta dovrete andare verso nord ovest. A un certo punto troverete un piccolo ponticello e alla sua sinistra troverete il punto in cui si nascondono gli infetti: Rebel Rock Cave.

Lava Arch Al centro della mappa troverete una piccola grotta segnalata da alcune staccionate di corda e al suo interno troverete l’orda.

Shadow Lake Quest’orda è nascosta dentro una grotta posizionata esattamente sopra Shadow Lake

Marion Forks Per trovare quest’orda non dovrete fare altro che procedere a sud da Marion Forks fino a quando non troverete una piccola grotta sul lato est della strada

Belknap Crater Partendo dal campo di Belknap Caves non dovrete fare altro che proseguire verso nord ovest fino a quando non troverete la grotta in cui si nasconde l’orda.

Twin Craters Quest’orda è nascosta all’interno di una grotta situata a sud del benzinaio che si trova nell’angolo sud est della mappa



Lost Lake – Days Gone: come trovare tutte le orde

Lost Lake è una zona che si distingue grazie alla presenza di due grandi laghi e qui troverete in totale 6 gruppi di non morti. Qui di seguito troverete delle indicazioni che vi aiuteranno a trovare tutte le orde della zona:

Westfir Partendo dal campo di Iron Mike dovrete procedere verso ovest e andare sulla sponda opposta del lago. Qui troverete l’orda nascosta all’interno di una piccola caverna nei pressi di tre edifici con i tetti colorati.

Wapinitia Road Andando verso nord dal campo di Bereley Lake troverete facilmente una piccola grotta prima della strada principale.

Metolius Lava Cave Partendo sempre dal campo di Iron Mike questa volta dovrete andare verso nord fino al confine fra Lost Lake e Cascades. Qui troverete dei cartelli che vi indirizzeranno verso la grotta in cui si cela l’orda.

River Flow Farms Andando a nord della fattoria di Iron Mike troverete un centro di ricerca NERO e l’orda sarà nascosta proprio in una grotta li accanto.

Sherman’s Camp Se dalla fattoria di Iron Mike proseguirete verso ovest raggiungerete in poco tempo la cittadina di Sheman’s Camp. L’orda si nasconde all’interno di un negozio situato nella parte est del paesino.

Berely Lake Quest’orda è nascosta all’interno di una piccola grotta situata all’estremo sud di Lost Lake e a nord est del checkpoint NERO di Santiam Tunnel.



Crater Lake – Days Gone: come trovare tutte le orde

Fra tutte le aree di Days Gone, Crater Lake è quella dove in assoluto potrete trovare il minor numero di orde. In questa zona infatti sono presenti solamente 3 gruppi di infetti. Qui di seguito troverete delle indicazioni che vi aiuteranno a trovare tutte le orde dell’area:

Rimview Ranch Quest’orda è nascosta all’interno di un nido di infetti situato in una grotta nell’angolo nord est dell’area.

Mt. Bailey Horde Per trovare quest’orda dovrete semplicemente andare nell’angolo nord ovest della mappa restando in linea con Diamond Lake Camp.

Mcleod Ridge Quest’orda si trova nella zona innevata della mappa a nord est di Diamond Lake Camp



Highway 97 – Days Gone: come trovare tutte le orde

Passiamo ora all’ultima location di Days Gone dove, come potete immaginare, potrete trovare il maggior numero di orde del gioco. In quest’area infatti sono presenti ben 13 gruppi di infetti. Qui di seguito troverete per l’ultima volta delle indicazioni che vi aiuteranno a trovare tutte le orde di Highway 97:

Solomon Hill A nord del campo di Aspen Butte troverete un’enorme grotta in cui si nasconde l’orda.

Beaver Marsh Rest Stop Nella sezione centrale della parte innevata di Higway 97 è presente un piccolo fiume e nel suo punto più a sud troverete l’orda.

Mt. Scott Ski Resort Partendo dal luogo in cui si trova l’orda precedente non dovrete fare altro che proseguire verso est fin quando non raggiungerete un altro fiume. L’orda è nascosta in una grotta a nord di questo corso d’acqua.

Sagebrush Point Per trovare quest’orda non dovrete fare altro che proseguire verso est dalla zona sopracitata scendendo leggermente più a sud. Gli infetti si nascondono in una piccola grotta situata accanto ad un traliccio elettrico.

Beasley Lake Anche in questo caso per trovare gli infetti non dovrete fare altro che proseguire verso est dall’ultima posizione che vi abbiamo indicato. Ad un certo punto troverete un piccolo laghetto e sulla sponda opposta alla vostra troverete la grotta in cui si nasconde l’orda.

Chemult Station A sud di Chemult troverete alcuni vagoni di un treno in cui si nascondono i non morti.

Cascade Lakes Rail Line Partendo sempre da Chemult non dovrete fare altro che andare a nord ed entrare nella grotta che troverete accanto al fiume.

Chemult Community College Quest’orda è molto facile da trovare, dato che si nasconde accanto al checkpoint NERO del College di Chemult.

Groose Gardens Partendo dal College non dovrete fare altro che andare verso est e oltrepassare l’autostrada. A un certo punto troverete un blocco stradale e proprio li vicino si nasconderà l’orda.

Rum Rye Gulch Partendo ancora una volta dal College questa volta dovrete andare verso sud fino a quando non raggiungerete un crinale. Scendendo da qui troverete subito l’orda.

Juniper Ridge Partendo dal crinale di cui vi abbiamo parlato qui sopra vi basterà andare ad ovest per trovare un’altra grotta piena di infetti.

Friendship Ridge Prima del campo di Bare Bay troverete una stazione di servizio. Partendo da questo punto dovrete andare verso est per trovare un’orda accanto al fiume.

Lobert Draw Ridge Per trovare l’ultima orda vi basterà andare a sud del checkpoint NERO di Pillette Bridge fino a quando non raggiungerete i binari della ferrovia.



Sterminatori

Qui si conclude la nostra guida su come trovare tutte le orde di Days Gone. Adesso non vi resta altro da fare che andare a sterminare tutte queste pericolose creature.

