Days Gone 2: alcuni dettagli dall’ex director di Bend Studio

In un’intervista condotta da David Jaffe, l’ex director del primo capitolo, Jeff Ross, ha svelato alcuni interessanti dettagli sul neo-cancellato Days Gone 2

In attesa dell’arrivo di Days Gone su PC, si è iniziato a parlare, a causa di un report di Bloomberg, della presunta cancellazione del secondo capitolo ad opera della stessa Sony. Un cambio di prospettiva davvero notevole da parte dell’azienda, considerando quanto si sia prodigata, nel corso degli anni, a creare non solo titoli blockbuster AAA, ma anche produzioni “minori” e più rivolte a una cerchia di videogiocatori. A quanto pare però, nonostante il titolo di Bend Studio abbia venduto bene, la ricezione piuttosto tiepida da parte della stampa avrebbe causato la cancellazione di un sequel che Sony aveva già assegnato agli sviluppatori.

Il game director di Days Gone, Jeff Ross, che ad oggi lavora per NetherRealm dopo aver lasciato Bend Studio, ha recentemente partecipato a una livestream di David Jaffe, il creatore di God of War e Twisted Metal. In questa sede i due hanno parlato di molte cose interessanti, fra cui anche alcuni dettagli su Days Gone 2. Nonostante Ross non abbia potuto confermare o smentire i recenti rumor, infatti, ha comunque rilasciato qualche informazione esclusiva sul titolo. Ad esempio, Ross ha affermato che Bend Studio avrebbe voluto aggiungere una componente co-op nel primo capitolo di Days Gone, ma l’idea non sarebbe sopravvissuta ai tagli necessari per completare il titolo. Per questo motivo, l’azienda avrebbe voluto inserirla nel sequel, come un’esperienza completamente separata dalla campagna.

Days Gone 2: le parole dell’ex director del primo capitolo si focalizzano sulla co-op!

Ross avrebbe infatti affermato:

Volevamo aggiungere una modalità cooperativa sin dall’inizio [in Days Gone 1], ma ovviamente bisogna saper scendere a compromessi, specialmente per le cose che difficilmente riuscirai a realizzare. Sarebbe stata una modalità secondaria, se l’avessimo realizzata per il primo capitolo, o anche in un altro. Non avrei reso più complicata la narrazione principale… perché è esattamente questo quello in cui siamo bravi. Era questa la forza del primo titolo, quello su cui dovevamo puntare e rendere ancora migliore. […] Poi però avevamo pensato di prendere il mondo che avevamo creato, tutti quegli assets e sistemi, e reindirizzarli verso una versione simile dello stesso universo, ma votato al Multiplayer. Una cosa come altri ragazzi come Deacon che cercano di sopravvivere, creando una clubhouse o una crew. Penso sarebbe davvero interessante e divertente vivere quel mondo in cooperativa e vedere cosa diventerebbero le battaglie ad orde. Jeff Ross

Queste le parole dell'ex director del primo capitolo su Days Gone 2. Stando al report di Bloomberg, comunque, SIE Bend Studio è ad oggi al lavoro su una nuova IP e, nel mentre, sta aiutando Naughty Dog nella creazione di un gioco multiplayer. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni e, chissà, anche di un cambio di rotta da parte della stessa Sony. Noi in un Days Gone 2 ci speriamo davvero! E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!