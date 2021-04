Days Gone: come salvare

Days Gone, l’action adventure di Sony Bend è tornato in auge negli ultimi tempi, in questa breve guida vi spieghiamo come salvare

Days Gone, il titolo action opera dello studio first party di Sony SIE Bend Studio ultimamente è tornato piuttosto in auge dopo l’uscita risalente al 2019. Come forse saprete già, infatti, una versione per computer sarà rilasciata nel corso dei prossimi mesi come parte del programma di Sony che intende portare alcune delle esclusive del colosso giapponese su PC. Inoltre, di recente sono rimbalzati in rete anche numerosi rumor che sostengono che il gigante dell’intrattenimento e della tecnologia abbia scartato l’ipotesi di un seguito per l’avventura del biker Deacon “Deek” St. John, l’ex militare protagonista del gioco.

Di recente Days Gone è entrato a far parte della selezione di giochi inclusi gratuitamente nell’abbonamento del PlayStation Plus e per questa ulteriore ragione molti giocatori hanno deciso proprio in questi giorni di dare una chance all’action-adventure in salsa survival di Sony Bend. In questa guida vi parleremo di come salvare in Days Gone e, dunque, se siete alle prime armi con il gioco vi consigliamo caldamente di proseguire con le prossime righe. Prima di passare a illustrarvi nei dettagli i due metodi di salvataggio disponibili vediamo insieme qualche informazione sull’esclusiva Sony in questione.

Storia di un’apocalisse

Si è detto che Days Gone è stato incluso nella selezione dei giochi gratuiti del plus per il mese di Aprile (qui potete trovare anche gli altri). Ai tempi dell’uscita del gioco, Sony aveva investito notevolmente nello sviluppo di quest’ultimo e nello studio che si è incaricato di svilupparlo. Il curriculum di SIE Bend Studio, del resto, parlava forte e chiaro con produzioni piuttosto note tra le quali diversi capitoli della saga Uncharted per PlayStation Vita e un capitolo dello shooter Resistance.

Insomma, i presupposti per regalare una perla videoludica alla community sempre ingorda di nuove esclusive c’erano. Tuttavia, al momento dell’uscita il titolo fu accolto con pochi applausi e tante tiepide reazioni. Quello di Sony Bend, in definitiva non è certo stato un buco dell’acqua: il titolo vantava un’intreccio solido e meccaniche di gioco piuttosto riuscite con tanto di grafica brillante e colonna sonora memorabile.

Sull’altro piatto della bilancia, in tutto il loro peso, c’erano tuttavia un’ottimizzazione carente e un’intelligenza artificiale rivedibile. Al netto di ciò, la produzione è indubbiamente consigliabile a tutti i possessori di PlayStation in cerca di una nuova e coinvolgente avventura videoludica.

Per proporvi un assaggio di quest’ultima ci limitiamo a fornire qualche sommario cenno dell’impianto narrativo che vede protagonista il già citato biker Deacon “Deek” St. John, un ex-militare cacciatore di taglie che muove i suoi passi su una terra sconvolta dall’apocalisse. Quest’ultima si è abbattuta sull’umanità riducendo i civili a zombie senza autodeterminazione. Deacon e l’amico Boozer devono cercare di sopravvivere in questo cupo universo alla ricerca della moglie del primo ormai data per dispersa. Ora che sappiamo che cos’è Days Gone procediamo a vedere come salvare.

Salvataggio rapido – Days Gone: come salvare

Il salvataggio rapido può essere eseguito in modo molto semplice. Vi basterà tenere premuto il pulsante triangolo quando siete in prossimità della moto. Come di norma in molti altri titoli analoghi, per eseguire questo passaggio non potete essere in combattimento o in missione.

Appena il salvataggio rapido sarà disponibile vedrete un’icona nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. Tenete premuto il pulsante triangolo e i vostri progressi verranno salvati. Un salvataggio rapido verrà elencato come “Salvataggio automatico” quando si tenta di caricare il gioco tramite il menu. Dopo aver eseguito un salvataggio di questo tipo, noterete un’icona a forma di cerchio nell’angolo in basso a destra dello schermo per notificarvi che l’operazione è andata a buon fine.

Salvataggio manuale – Days Gone: come salvare

Un salvataggio manuale è leggermente diverso da un salvataggio rapido, l’opzione che vi abbiamo mostrato sopra. Per salvare manualmente dovrete accedere al menu di gioco e selezionare manualmente l’opzione di salvataggio. Entrate nel menu premendo il pulsante Options sul controller Dualshock e selezionate l’opzione Salva. Se vi trovate in un punto e in un momento in cui il salvataggio è disponibile, la voce relativa all’opzione sarà mostrata in bianco, altrimenti quest’ultima sarà “trasparente”. Un salvataggio manuale verrà elencato senza la voce “Salvataggio automatico” nell’elenco dei salvataggi recenti.

Un gioco da ragazzi!

Ecco tutto quello che c’era da sapere su come salvare in Days Gone. Speriamo che questa breve guida vi sia stata d’aiuto. E voi? Che ne pensate del gioco di cui vi abbiamo parlato nel corso di questa guida? Lo state giocando in questi giorni per la prima volta? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui in basso. Se necessitate di altro aiuto con il titolo di Sony Bend qui trovate la guida su come riparare la moto e qui quella sui trofei. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.