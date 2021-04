Nintendo Indie World: annunciato per domani l’evento, ecco l’orario

Domani si terrà una nuova diretta streaming del Nintendo Indie World, leggete quest’articolo per scoprire l’orario dell’evento!

Negli ultimi tempi le uscite videoludiche sulla console ibrida della casa di Kyoto non sono state troppe. Al netto di qualche titolo di peso come Monster Hunter: Rise e l’ottimo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, i nuovi titoli sono stati piuttosto esigui. Ora, però, nuovo materiale fresco dovrebbe arrivare direttamente dal mondo dei produttori indie third-party.

A meno di due mesi dal suo ultimo Direct, Nintendo ha annunciato un nuovo Indie World Showcase per domani, l’orario della presentazione è fissato alle 18:00. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Nintendo Indie World: l’orario è fissato alle 18:00 ecco cosa possiamo aspettarci

Come annunciato direttamente da Nintendo of America su Twitter, l’orario dell’Indie World di domani è fissato alle 18:00. Il livestream prevede circa 20 minuti di nuovi titoli indie in arrivo su Nintendo Switch. L’ultimo importante Indie World Showcase ha visto annunci per Cyber ​​Shadow, Grindstone, Super Meat Boy Forever e Among Us. Viste queste premesse l’interesse della community per la diretta di domani (data anche l’attuale scarsità di eventi a tema) è piuttosto alta. Naturalmente, c’è la speranza che Hollow Knight: Silksong faccia la sua apparizione. Il titolo era nella fase di “test finale” all’inizio di gennaio 2021, quindi forse vedremo qualche nuovo gameplay.

A new #IndieWorld Showcase arrives on Wednesday, April 14 at 9 a.m. PT! Tune in for a livestream featuring roughly 20 minutes focused on fresh and new indie games coming to #NintendoSwitch. Watch it live here: https://t.co/hDrAmAABvI pic.twitter.com/f5E8uYOlae — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 13, 2021

Sebbene Nintendo non abbia confermato la sua prossima presentazione diretta, la casa di Kyoto farà parte dell’E3 2021 che si svolgerà dal 12 al 15 giugno come evento solo digitale. Altri publisher hanno confermato la loro presenza: Microsoft, Ubisoft, Capcom, Take Two Interactive e altri mostreranno le loro produzioni in cantiere.

