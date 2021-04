In questa breve guida vi spieghiamo come riparare la moto di Deacon St. John, il protagonista dell’esclusiva PlayStation Days Gone

In questi giorni si è parlato molto di Days Gone, l’esclusiva PS4 tornata alla ribalta a causa di alcuni rumor che vedono cancellato l’ipotetico seguito. Proprio per questo motivo, o magari perché incuriositi dall’imminente debutto del titolo Sony Bend anche su PC, qualcuno di voi avrà voglia di cimentarsi nell’avventura che ha per protagonista il biker Deacon St. John. E data la natura del personaggio, molto sarà il tempo che trascorreremo in sella ad una due ruote che, però, nel mondo post apocalittico del gioco, si ritroverà a subire assai spesso molti danni. Con questa guida vi spieghiamo come riparare la moto di Deacon senza problemi.

Un’occasione da non perdere

L’esclusiva PlayStation, però, in questo mese di Aprile 2021 rappresenta un’ottima occasiona da non perdere assolutamente. Il titolo, infatti, è disponibile gratuitamente tra i giochi del mese del PlayStation Plus. Cliccando qui scoprirete anche gli altri due giochi che Sony ha deciso di mettere a disposizione. Molti utenti che non hanno acquistato in passato il gioco potranno approfittare di questa interessante opportunità per godersi una delle esperienze più belle del panorama Sony. Adesso, però, bando alle ciance e proseguiamo con la nostra guida su come riparare la moto, veicolo per eccellenza e principale proprio di Days Gone.

L’arte di arrangiarsi – Days Gone: come riparare la moto

In Days Gone ci ritroveremo costretti a riparare con una discreta frequenza la nostra moto, altrimenti non saremo in grado di guidarla, vediamo come. Per farlo, in aggiunta all’immancabile carburante, dovremo andare alla caccia di pezzi di ricambio lungo tutta la mappa di gioco. L’operazione di sistemazione sarà accessibile in qualsiasi momento, a patto di trovarci vicino al nostro veicolo: sarà sufficiente puntare lo sguardo di Deacon nei pressi del serbatoio per far comparire un indicatore, contrassegnato dal classico pulsante Cerchio di casa PlayStation. Premerlo e mantenerlo premuto, a patto di avere i materiali sufficienti, darà il via al processo di riparazione, che sarà tanto più lungo quanto il mezzo sarà danneggiato. Deacon rimarrà chinato sulla due ruote sino al termine dell’operazione.

Tutto ha un prezzo – Days Gone: come riparare la moto

Potremo, in aggiunta, riparare la moto anche presso i vari meccanici presenti all’interno degli accampamenti situati all’interno dell’area di gioco. Per poter accedere al processo di riparazione dovremo identificare l’icona contraddistinta da un cacciavite ed una chiave inglese, ed avvicinarsi per far comparire l’indicatore contrassegnato dal Cerchio. Come nel caso precedente, mantenere premuto il pulsante in questione darà inizio all’operazione di riparazione. A differenza di quanto avviene al di fuori dei luoghi abitati, in questo caso non saranno richiesti pezzi di ricambio, bensì dovremo semplicemente pagare il meccanico, il cui costo sarà proporzionale ai danni del mezzo. Come avete potuto constatare, in Days Gone ci sono due distinti metodi per riparare la moto, sta semplicemente a voi scegliere quale sia il più adatto a seconda della vostra situazione.

Buon viaggio!

Questa era la nostra breve guida che vi spiega come riparare la moto in Days Gone. Prima di salutarvi ed invitarvi a continuare a seguirci su tuttoteK. Vi ricordiamo che il gioco Sony Bend è compreso nella selezione di giochi mensili rivolti agli abbonati a PlayStation Plus, e se magari vi interessa una sottoscrizione a prezzo scontato potete dare un’occhiata su Instant Gaming. Se volete, invece, saperne di più vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione.