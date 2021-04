Apple Event 20 aprile: arrivano i nuovi iPad Pro

Dopo mesi di attesa l’azienda di Cupertino ufficializza l’Apple Event il prossimo 20 aprile: in arrivo i nuovi iPad Pro e non solo…

L’annuncio era previsto già per il mese di marzo ma alcuni problemi di produzione hanno costretto Apple a rimandarne la presentazione. Alcuni rumors prevedevano la loro uscita nella giornata odierna tramite comunicato stampa ma Apple ne ha solo annunciato l’evento di presentazione, programmato per il 20 aprile.

Martedì prossimo, alle 19:00 locali, Apple annuncerà in diretta streaming sul suo sito e sul suo canale YouTube la sua nuova linea di iPad Pro da 11 e 12.9”. Questi non saranno però i soli protagonisti del prossimo Apple Event. Andiamo a scoprire tutto ciò che Apple dovrebbe annunciare la prossima settimana.

Apple event 20 aprile: iPad Pro 11 e 12.9”

La nuova linea iPad Pro è sicuramente una delle più attese. Le novità estetiche rispetto all’attuale modello saranno, secondo quanto emerso negli ultimi mesi, pressoché nulle. I nuovi iPad Pro 2021 manterranno infatti lo stello design della linea del 2018, con display a tutto schermo, Face ID, cornici squadrate e modulo fotografico a doppia lente accompagnato dal sensore LiDAR. Le novità saranno tutte sotto al cofano. La prossima linea di iPad Pro dovrebbe infatti arrivare con un nuovo processore A14X, con prestazioni paragonabili a quelle degli attuali M1 e connettività 5G per il modello WiFi+Cellular. È inoltre previsto l’arrivo di un display con tecnologia Mini LED, riservato però, secondo i rumors, al solo modello da 12.9”. Insieme ai nuovi iPad Pro dovrebbero inoltre arrivare la Apple Pencil di terza generazione una nuova Magic Keyboard con trackpad di seconda generazione.

AirTag, iPad mini e iOS 14.5

Insieme alla line aiPad Pro e relativi accessori, Apple potrebbe finalmente annunciare, con quasi un anno di ritardo rispetto alle previsioni, i suoi AirTag. Il tracker GPS Made by Apple potrebbe infatti arrivare la prossima settimana a un prezzo di circa 50$. Potrebbe inoltre arrivare una nuova generazione di iPad mini che tuttavia, secondo quanto emerso nelle ultime settimane, non avrà alcuna modifica estetica rispetto all’attuale modello. Niente display full screeen ne Touch ID sul pulsante di accensione, iPad mini di sesta generazione avrà l’iconico tasto Home.

Dal punto di vista software Apple dovrebbe inoltre rilasciare al pubblico la versione stabile di iOS e iPadOS 14.5, attualmente in beta testing. Tra le principali novità lo sblocco di iPhone tramite Apple Watch quando si indossa la mascherina (per i modelli con Face ID) e il nuovo Find My Network per rintracciare i dispositivi di terze parti nell’app Dov’è.