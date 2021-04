In questi giorni si è parlato moltissimo del titolo di Bend Studio a causa della presunta cancellazione del suo sequel, oggi invece parliamo di completismo con la lista trofei completa di Days Gone

Arrivato sul mercato nel 2019 dopo un lungo e travagliato sviluppo, Days Gone ricevette, ai tempi della sua uscita, un’accoglienza piuttosto tiepida da parte della stampa. Pareri discordanti e altalenanti fra una redazione e l’altra, sebbene, invece, a livello di vendite il titolo di Bend Studio fece registrare ottimi voti. Negli scorsi giorni, hanno iniziato a serpeggiare in rete delle voci che vedevano un eventuale sequel di Days Gone cancellato proprio a causa di questa accoglienza poco entusiasta, dalla stessa Sony che un tempo avrebbe incoraggiato invece produzioni come queste. Un gioco che, alla fine dei conti, aveva la sola sfortuna di avere dei difetti molto più evidenti dei pregi, ma che rimane a distanza di anni una buona esclusiva da recuperare sulla vostra PlayStation 4. Trovate più informazioni e maggiori dettagli nella nostra recensione.

Prima di iniziare

In questa sede, invece, parliamo di completismo e vi portiamo la lista trofei completa di Days Gone. Per raggiungere il trofeo di platino vi occorrerà una sola, lunghissima run, e molti dei trofei sono legati alla trama. Proprio per questo motivo, se non volete alcun tipo di spoiler sul titolo di Bend Studio, vi sconsigliamo di proseguire con la lettura. La lista trofei di Days Gone è composta da 46 statuette totali, di cui 28 di bronzo, 15 d’argento, 2 d’oro e l’iconico trofeo di platino. Iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Days Gone: la lista trofei completa del titolo di Bend Studio!

Qui sotto trovate la prima metà dei trofei di bronzo:

Solo un graffio : Scappa dal Crazy Willie;

: Scappa dal Crazy Willie; Consegna speciale : Effettua una consegna a Tucker o Copeland;

: Effettua una consegna a Tucker o Copeland; Il fine e i mezzi : Scopri cos’è successo alla NERO;

: Scopri cos’è successo alla NERO; Oggetti smarriti : Guida verso sud con Boozer;

: Guida verso sud con Boozer; Fratelli d’armi : Parla con Boozer;

: Parla con Boozer; Riprendi il tuo nome : Ricambia il favore;

: Ricambia il favore; Vita da nomade : Affronta la strada da solo;

: Affronta la strada da solo; Reggiti forte : Incontra un volto familiare;

: Incontra un volto familiare; Fuori comincia a fare freddo : Ritrova quello che hai perso;

: Ritrova quello che hai perso; Aspettavo questo momento : Vendicati una volta per tutte;

: Vendicati una volta per tutte; Veterano della derapata : Accumula 10 minuti in derapata sulla moto;

: Accumula 10 minuti in derapata sulla moto; Sentenza silenziosa : Effettua 100 eliminazioni furtive;

: Effettua 100 eliminazioni furtive; Letale e affidabile : Elimina 200 nemici con un’arma artigianale;

: Elimina 200 nemici con un’arma artigianale; Primo acquisto: Potenzia la moto per la prima volta.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Days Gone: la lista trofei completa del titolo di Bend Studio!

Qui di seguito, invece, trovate l’altra metà dei trofei di bronzo di Days Gone:

Gomma bruciata : Esegui una derapata in moto con turbo attivo di almeno 5 secondi;

: Esegui una derapata in moto con turbo attivo di almeno 5 secondi; L’arte della manutenzione della motocicletta : Applica 100 rottami alla tua moto;

: Applica 100 rottami alla tua moto; Mani sporche di sangue : Recupera 541 oggetti dai cadaveri;

: Recupera 541 oggetti dai cadaveri; Orecchie da mercante : Ottieni 989 orecchie di furioso;

: Ottieni 989 orecchie di furioso; Chi cerca trova : Sblocca il tuo primo oggetto collezionabile;

: Sblocca il tuo primo oggetto collezionabile; Cacciatore di tesori : Sblocca più del 50% degli oggetti collezionabili;

: Sblocca più del 50% degli oggetti collezionabili; Meglio vivere che sopravvivere : Salva 10 superstiti;

: Salva 10 superstiti; La formula chimica della felicità : Potenzia energia, vigore o concentrazione per la prima volta;

: Potenzia energia, vigore o concentrazione per la prima volta; Cibo a domicilio : Vendi piante o carne di animale a un accampamento;

: Vendi piante o carne di animale a un accampamento; Partenza lanciata : Sblocca la tua prima abilità;

: Sblocca la tua prima abilità; Fuori controllo : Sblocca 15 abilità;

: Sblocca 15 abilità; Non mi ferma nessuno : Sblocca 30 abilità;

: Sblocca 30 abilità; Dispettoso : Abbatti 12 cairn degli anarchici;

: Abbatti 12 cairn degli anarchici; Artigiano dell’Oregon: Crea 50 oggetti.

I trofei d’argento – Days Gone: la lista trofei completa del titolo di Bend Studio!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Morior Invictus : Vai a riprenderti quello che è tuo;

: Vai a riprenderti quello che è tuo; Cacciatore di accampamenti : Completa la storia Cacciatore di Accampamenti;

: Completa la storia Cacciatore di Accampamenti; Disinfestatore : Completa la storia Disinfestatore;

: Completa la storia Disinfestatore; Flagello dei predoni : Completa la storia Flagello dei predoni;

: Completa la storia Flagello dei predoni; Fine del mondo : Completa la storia Fine del mondo;

: Completa la storia Fine del mondo; Una in meno : Sconfiggi la tua prima orda;

: Sconfiggi la tua prima orda; Questo è un coltello : Elimina un colosso, un’ombra o un idrofobo con un coltello;

: Elimina un colosso, un’ombra o un idrofobo con un coltello; La varietà è il sale della vita : Uccidi un nemico con ogni tipologia di dardo;

: Uccidi un nemico con ogni tipologia di dardo; Modello Farewell : Acquista un potenziamento per moto nelle categorie Prestazioni, Estetica e Vernice;

: Acquista un potenziamento per moto nelle categorie Prestazioni, Estetica e Vernice; Eroe della Strada morta : Sblocca più del 75% degli oggetti collezionabili;

: Sblocca più del 75% degli oggetti collezionabili; Prestazioni migliorate : Incrementa al massimo energia, vigore o concentrazione;

: Incrementa al massimo energia, vigore o concentrazione; Amici per sempre : Raggiungi il livello di fiducia Alleato con un accampamento;

: Raggiungi il livello di fiducia Alleato con un accampamento; Crediti a catinelle : Spendi 20.000 crediti presso un accampamento;

: Spendi 20.000 crediti presso un accampamento; Angolo di paradiso : Completa tutti gli accampamenti nascosti, infestazioni e presidi NERO in una singola regione;

: Completa tutti gli accampamenti nascosti, infestazioni e presidi NERO in una singola regione; Mr. Fahreneit: Sblocca 45 abilità.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Days Gone: la lista trofei completa del titolo di Bend Studio!

Qui di seguito trovate i due trofei d’oro di Days Gone:

Fine dei giorni : Completa la storia di Days Gone;

: Completa la storia di Days Gone; Amici per sempre (e ancora di più): Raggiungi il livello di fiducia Alleato con tre accampamenti;

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino:

Uno su cento: Supera i tuoi limiti e ottieni ogni trofeo di Days Gone.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei di Days Gone. Avete già completato al 100% il titolo di Bend Studio? Che cosa ne pensate? Vorreste anche voi un sequel? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!