Battlefield 2042: consigli per la sensibilità del mouse

In attesa dell’uscita su tutte le piattaforme prevista per domani, 19 novembre, vediamo insieme una lista di consigli sul come calibrare adeguatamente la sensibilità del vostro mouse prima di giocare a Battlefield 2042

Dopo un rinvio che ha scosso l’industria, Battlefield 2042 è in procinto di arrivare ufficialmente sul mercato domani, 19 novembre, su PC e console. Vi abbiamo già ampiamente parlato delle nostre prime impressioni, scaturite dalla beta di qualche tempo fa, in un’anteprima dedicata che potete trovare cliccando qui, nonché alcuni trucchi e consigli per iniziare a giocare, che trovate qui. Negli scorsi giorni è stato confermato che al lancio non sarà presente alcuna chat vocale nel titolo di DICE oltre ad alcuni dettagli sul battle pass della season 1. In questo articolo, invece, vogliamo andare ad indagare alcuni aspetti più tecnici di Battlefield 2042: parliamo di sensibilità del mouse.

Prima di iniziare

Se scegliete di giocare Battlefield 2042 su PC, una delle principali opzioni a cui dovrete prestare attenzione è la sensibilità del vostro mouse. Lo sparatutto in prima persona di DICE vi immergerà completamente in epiche battaglie in tutto il mondo e, molto spesso, sopravvivere o meno dipenderà esclusivamente dalla vostra capacità di mirare adeguatamente al nemico. Quali sono i fattori da tenere in considerazione prima di scegliere una delle opzioni di sensibilità in Battlefield 2042? In questa guida abbiamo preso in esame dodici diversi spunti di riflessione per darvi una mano e capire come orientarvi.

Comodità e tipologia di mouse

Ovviamente, il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di scegliere la sensibilità con cui più vi sentite a vostro agio, se quelle standard non dovessero darvi una sensazione di comodità cambiatele subito. Dipende ovviamente molto dal vostro stile di gioco, chiedetevi quanto tempo effettivamente passerete con l’occhio nel mirino telescopico del vostro fucile di precisione o a correre in giro con il fucile d’assalto spianato. Un altro fattore da considerare, seppur possa sembrare di minore importanza, è la grandezza del tappetino del mouse. Se è troppo piccolo, sarà piuttosto difficile giocare a Battlefield 2042 con livelli di sensibilità alta e dovreste tendere a preferire quelli medio-bassi.

È importante anche tenere in considerazione la tipologia e la grandezza del mouse. Quelli più piccoli sono solitamente associati a sensibilità inferiori, perché offrono una velocità maggiore in meno spazio di manovra. I mouse più grandi invece possono dare maggior controllo nelle sezioni di mira, ma fate attenzione a non selezionare sensibilità troppo alte. Se volete saperne di più, a questo link trovate alcuni trucchetti in merito che i pro-players utilizzano in Battlefield 2042 per vincere più agilmente.

Mani piccole e stile di gioco | Battlefield 2042: consigli per la sensibilità del mouse

Finora abbiamo capito che i livelli di sensibilità inferiori sono quelli più utili sul campo di battaglia, perché, semplicemente, vi consentono di essere più precisi nel mirare a bersagli lontani. Il problema però risiede nel fatto che alcuni mouse, specialmente i più grandi e dotati di molti pulsanti laterali da premere magari anche in contemporanea, sono più difficili da governare rispetto ad altri (in particolare, quelli con più DPI). Un fattore che tende a peggiorare il tutto è se… avete le mani piccole! In questo caso, selezionare una sensibilità media sarebbe un buon compromesso.

Come detto in apertura, inoltre, è importante tenere in considerazione il vostro stile di gioco. Siete combattenti che vanno in giro ad armi spianate o vi fermate nello stesso posto per lunghi periodi? Questo è ovviamente un fattore che andrà ad influenzare quale livello di sensibilità può esservi più comodo nel governare il vostro personaggio. Se siete più dei tiratori da precisione, vi converrà tenerlo piuttosto basso per una migliore accuratezza. Se invece amate gironzolare ed essere rapidi e letali, le sensibilità più alte potrebbero adattarsi meglio al vostro stile di gioco.

Presa e piedini | Battlefield 2042: consigli per la sensibilità del mouse

Ciascuno di noi è abituato a tenere il mouse in maniera differente e scegliere fra una presa con il palmo o una ad artiglio è l’eterno dilemma di tutti i gamer da PC. se giocate a CS:GO o giochi simili, in cui il mouse non deve muoversi così tanto, probabilmente scegliere la presa ad artiglio è la cosa migliore. Tuttavia, se non riuscite a controllare le sensibilità più alte, vi consigliamo di usare tutto il palmo.

Inoltre, è bene tenere a mente anche come sono fatti i piedini del mouse che state utilizzando. Quelli a bassa frizione sono quelli decisamente più utili, perché permettono al mouse di muoversi più liberamente sulla superficie. Maggiore velocità, minore resistenza.

Giochi e abitudini | Battlefield 2042: consigli per la sensibilità del mouse

Se siete assidui giocatori di Battlefield, è piuttosto probabile che il vostro livello di sensibilità debba necessariamente essere inferiore ai player di League of Legends o Counter Strike. Se cercate quindi di avere un buon controllo sul vostro personaggio, dovreste usare un basso livello di sensibilità, che aumenterà esponenzialmente anche le vostre capacità di mira. Per giochi più veloci e dai ritmi rapidi, invece, i livelli di sensibilità più alta si adatteranno al contesto.

Il tipo di mouse utilizzato nelle sessioni di gaming è piuttosto importante nel determinare quale tipo di opzione utilizzare maggiormente. Se è dotato di un sensore ottico è più probabile che dobbiate abbassare la sensibilità, a differenza di quelli dotati di un sensore laser.

Risoluzione del monitor e prestazioni del PC | Battlefield 2042: consigli per la sensibilità del mouse

Per giocare al meglio a Battlefield 2042 è piuttosto importante anche determinare che PC avete. A partire dalla risoluzione del monitor, ad esempio, e dai frame al secondo che riuscirete ad estrapolare dalla vostra macchina. È importante capire se e quanto il vostro PC stia facendo girare il gioco al meglio e capire che cosa fare per migliorarne le prestazioni e risolvere i problemi di performance.

Quanto tempo per abituarsi alle nuove impostazioni? E soprattutto: ci state comodi?

Se dovete spendere molto tempo ad abituarvi a un certo tipo di sensibilità, vi consigliamo di sceglierne una e tenerla senza cambiare nulla, a meno che non ci troviate proprio qualcosa di sbagliato. Attenzione a cambiare opzioni nel mentre vi state abituando: potreste dover ricominciare tutto da capo e perdere tutto il progresso ottenuto fino ad allora.

Se vedete che avete difficoltà a gestire determinate situazioni, allora è probabile che le vostre opzioni di sensibilità debbano essere ricalibrate. Ogni giocatore ha performance diverse e, ovviamente, gioca in maniera differente. Prendete in considerazione un po’ tutto, fatevi due conti e magari provate entrambi gli estremi: testate. E divertitevi!

Buon divertimento!

Ed eccoci qua, termina qui questa nostra guida alle varie opzioni di sensibilità che potete impostare prima di giocare a Battlefield 2042. Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate del prossimo titolo di DICE, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!