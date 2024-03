Google Pixel 8 Pro: prezzo più basso del web da Unieuro

Da Unieuro potete portare a casa Google Pixel 8 Pro ad un prezzo davvero molto conveniente, vediamo i dettagli

Il noto smartphone della casa di Mountain View è uno dei migliori smartphone presenti sul mercato, soprattutto per chi tiene molto alla parte fotografica. Ma Google Pixel 8 Pro offre molto di più e ad un prezzo più basso di circa 150 euro rispetto al listino che parte da 1099,00 euro grazie all’offerta di Unieuro.

Google Pixel 8 Pro: prezzo super conveniente da Unieuro

Di recente è stato eletto “Miglior Smartphone” al Mobile World Congress. Vediamo le principali caratteristiche di questo dispositivo. Lo schermo Super Actua da 6,7 pollici vanta una risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento dinamica tra 1 e 120Hz, garantendo fluidità, nitidezza ed efficienza energetica. La luminosità di picco di 2400 nits di picco rende il display fruibile anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre è realizzato con materiali premium come vetro e metallo, offrendo un design elegante e resistente. La certificazione IP68 garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere.

Google Pixel 8 Pro si distingue per il comparto fotografico eccezionale. La fotocamera principale da 50MP con sensore Isocell GNV cattura immagini ricche di dettagli e colori vividi, mentre il teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 5x permette di avvicinarsi ai soggetti con una qualità impeccabile. La fotocamera frontale da 10,5MP è perfetta per selfie impeccabili e videochiamate di alta qualità. Ovviamente poi c’è tutto il software IA di Google a trarre il massimo dai sensori.

Il processore Google Tensor G3 garantisce un’esperienza d’uso fluida e reattiva, soprattutto per la parte legata all’intelligenza artificiale. La memoria RAM da 12GB e la memoria interna fino a 512GB offrono ampio spazio per archiviare foto, video e app. Inoltre il chip Titan M2 garantisce un elevato livello di sicurezza per i tuoi dati personali. La funzione VPN integrata ti permette di navigare in modo sicuro e anonimo su internet. La batteria da 5050 mAh garantisce oltre 24 ore di autonomia con una singola carica, permettendoti di utilizzare il telefono senza pensieri per tutto il giorno. La ricarica rapida wireless e la ricarica inversa ti permettono di ricaricare il dispositivo comodamente e velocemente.

Google Pixel 8 Pro è dotato di Android 14, offrendo le ultime funzionalità e innovazioni del sistema operativo di Google, con supporto garantito per 7 anni. L’intelligenza artificiale di Google Assistant ti permette di svolgere diverse attività in modo più semplice e veloce.

Offerta promozionale

Da Unieurio è attiva un’offerta che permette di acquistare Google Pixel 8 Pro al prezzo di 949,00 euro, a fronte di un listino pari a 1099,00 euro! Il risparmio è di ben 150 euro. Anche il fratellino minore Pixel 8 viene proposto ad un prezzo promozionale di 699,00 euro, con uno sconto di 100 euro rispetto al listino di 799 euro. Ecco i link per accedere alle offerte:

