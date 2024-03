Verona-Sassuolo: dove vedere la partita?

Si passa al cosiddetto lunch match, che ha il sapore di Serie B. Scopriamo dove vedere Verona-Sassuolo

I diritti televisivi sono parte integrante nel mondo del calcio, ormai completamente stravolto. Prendendo come esempio la Serie A, si può notare la suddivisione tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Questo può sembrare così un vantaggio per le società che godono di sponsor e introiti ma, al contempo, un grande limite per i tifosi, costretti a cercare diverse informazioni su ogni singola partita di loro interesse. Per questo motivo l’articolo vuole dare una mano in tal senso, spiegando dove vedere Verona-Sassuolo e scoprendo le probabili formazioni.

La Domenica di calcio apre così le porte a Hellas Verona e Sassuolo, in un lunch match che potrebbe rivelarsi indigesto per una delle due, in piena lotta per non affondare.

Dove vedere Verona-Sassuolo: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al 17esimo posto con 20 punti, l’Hellas Verona ha conquistato appena due pareggi nelle ultime cinque uscite, rimanendo così beni bassifondi della classifica. Situazione analoga per il Sassuolo, in terzultima posizione con i medesimi punti e con appena un pari nelle ultime cinque. Particolarissima la statistica dei neroverdi, gli unici ad aver battuto l’Inter in campionato. Una sfida delicatissima che può aprire diversi scenari. Scopriamo così dove poter vedere Verona-Sassuolo, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è distinta in maniera positiva facendosi conoscere e diventando così un’autentica realtà per la sfera calcistica. Allo stato attuale è infatti l’unica piattaforma a poter offrire la visione dell’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con i match di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette la scelta tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, con cui si può utilizzare l’app da due dispositivi in contemporanea. Occorreranno pochi passaggi, come cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Soffermandosi sulla questione Sky, del tutto diversa è la carta dei servizi. Parlando di campionato, sono tre le partite per ogni giornata di Serie A, con un ventaglio che si apre alle sfide del campionato femminile e ai match dei club esteri. A questo si aggiungono gli appuntamenti europei, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione offre anche un palinsesto sportivo legato ad altre discipline, quali NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, sarà necessario soltanto cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, eccoci arrivati al momento tanto atteso: Verona-Sassuolo sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Domenica 3 Marzo alle ore 12:30, terreno di gioco lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Ricordiamo di essere provvisti di una VPN così da evitare visite non gradite durante la navigazione su internet.

Una delle sfide più complesse di questa giornata 27, scaricate l’applicazione e godetevi il match oppure, in attesa del fischio di inizio, accomodatevi sul divano e guardatevi il confronto in televisione.

Verona-Sassuolo, probabili formazioni

Gli scaligeri lottano per non retrocedere, i neroverdi per ritornare una outsider di tutto rispetto.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Noslin; Swiderski.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Una delle due riuscirà a strappare i 3 punti e provare la fuga? Dateci un vostro pronostico. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news sul mondo social e web.