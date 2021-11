Sifu: data d’uscita anticipata ed il combattimento in due nuovi trailer

L‘indie Sifu si ripresenta con grosse novità, tra una data d’uscita anticipata e un nuovo trailer che mostra nuovamente il combattimento

Il gioco indie Sifu presentato allo State of Play è stato in grado di far innamorare una buona parte dei giocatori che hanno assistito alla diretta, per via della sua grafica e dei richiami che esso ha verso opere cinematografiche basate su una visione meno romanzata e più brutale sull’utilizzo di arti marziali. Il titolo, opera dello studio SloCap, era previsto in uscita per il 2021, almeno fino a quest’estate, quando ne è stato annunciato il rinvio all’anno prossimo. Pochi giorni fa, il team di sviluppo aveva anticipato un grosso annuncio in arrivo per questa settimana, e finalmente abbiamo modo di sapere di cosa si tratti: è stato confermato infatti una data definitiva per l’uscita di Sifu, insieme anche a due nuovissimi trailer.

Sifu ha una data d’uscita più vicina

Mentre nel corso della Gamescom 2021 era stata fornita una data d’uscita per il 22 febbraio 2022, lo studio SloCap ha voluto sorprendere i giocatori che attendevano l’arrivo di Sifu per quest’anno, anticipando – anche se non di molto – il giorno in cui esso uscirà. Infatti è stato appena ufficializzato, mediante un trailer apposito, il lancio del titolo per l’8 febbraio, quasi due settimane prima del periodo prospettato inizialmente. Inoltre, insieme a quest’ottima notizia è stato mostrato un secondo nuovo trailer del gioco, con all’interno lo stile di combattimento che ha affascinato il pubblico sin dal reveal.

Nel video trailer sono visibili parate e schivate, quest’ultime applicabili in caso di colpi più pesanti. Ogni colpo inferto o parato andrà a ridurre l’equilibrio, che se portato al minimo darà accesso a mosse finali. Man mano che il giocatore invecchierà, la sua salute diminuirà, aumentando il danno; ogni morte farà crescere il numero di anni, fino a quando non si morirà definitivamente, ricominciando dunque dal punto di partenza. Nel menu di rinascita si potranno scegliere nuove skill per ottenere un nuovo vantaggio.

Sarà possibile equipaggiare varie tipologie di tecniche, tutte derivanti da varie azioni base come le spinte, le messe a terra e gli stordimenti. Inoltre, sarà necessario sfruttare l’ambiente di gioco per reagire prontamente in ogni situazione, specie quando si finirà accerchiati: l’adattamento è dunque un elemento chiave per la sopravvivenza. Il Kung Fu si imparerà con la pratica, e imparando dai propri errori e sbloccando nuove abilità si potrà diventare maestri nell’utilizzo del devastante stile Pak Mei.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi convenienti.