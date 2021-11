Battlefield 2042: la chat vocale non sarà disponibile al lancio

Dopo il lancio di Battlefield 2042 i giocatori dovranno aspettare per avere accesso alla chat vocale

L’attesa sta finalmente volgendo al termine: mentre il preload di Battlefield 2042 è stato reso già accessibile in Early Access agli utenti abbonati ad EA Play e al servizio Game Pass, Gold ed Ultimate di Xbox, la settimana prossima sarà possibile anche per coloro che possiedono una PS5 o una PS4, a partire dal 17 novembre.

Questo fatto ha inoltre permesso ad alcune persone di poter pubblicare numerosi video gameplay del gioco, mostrando le due modalità inserite in questo capitolo di Battlefield sulle quali si aveva un forte interesse, ovvero la nuovissima Hazard Zone e Portal, che reintroduce le mappe storiche della saga. Nonostante un rinnovato entusiasmo verso Battlefield 2042, la notizia della mancanza di chat vocale potrebbe creare un nuovo grattacapo per gli sviluppatori.

I motivi dell’assenza di chat vocale in Battlefield 2042

La beta di Battlefield 2042 aveva numerosi dettagli da sistemare ed aggiungere: i soldati non potevano inviare richieste vocali o segnali, i nemici erano difficili da distinguere, gli indicatori delle uccisioni o più in generale dei vari obiettivi non apparivano bene sullo schermo, non c’era la possibilità né di scrivere nella chat, né di comunicare mediante una chat vocale. Anche se nei video diffusi è possibile vedere notevoli passi avanti riguardo queste problematiche, il problema della comunicazione a voce dovrà perdurare anche una volta lanciato il gioco, questo secondo le parole del community manager Kevin Johnson.

Lo stesso Johnson raccomanda l’utilizzo di altre applicazioni su PC per parlare con i propri compagni di squadra, ad esempio attraverso l’utilizzo di Discord, mentre per Xbox e PlayStation sarebbe possibile usare l’opzione per creare dei party, già fornita dai sistemi stessi delle rispettive console. Gli sviluppatori alla DICE ritengono probabile l’arrivo della chat vocale in un prossimo aggiornamento poco dopo il lancio di Battlefield 2042.

L’esclusione di questa funzione all’interno del gioco potrebbe non essere in realtà un grosso problema, considerato come sinora un gran numero di utenti ha preferito molto spesso disattivare il VOIP del gioco. Anche se comunicare in modo attivo con il team non è troppo fondamentale nelle principali modalità come Conquista, ciò assumerà però un ruolo decisivo in una basata sul lavoro di squadra come Hazard Zone, e quindi la situazione risulterà molto difficile quando non si avrà modo di interagire con gli altri giocatori, non presenti nella propria lista di amici.

In attesa di nuovi sviluppi, continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi vantaggiosi.