Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Battlefield 2042, il titolo di DICE in arrivo il prossimo 19 novembre su PC e console

Il mese di novembre vedrà ripetersi lo scontro epocale fra la serie di Call of Duty e quella di Battlefield. Se, infatti, Vanguard è in uscita proprio oggi, 5 novembre, su PC e console, per mettere mano sul nuovo capitolo del franchise di DICE bisognerà aspettare ancora due settimane, il 19 novembre. Tanti sono stati i dettagli svelati nel corso del tempo, dalla nuova modalità Hazard Zone ad alcune meccaniche di gameplay inedite. Dal canto nostro, abbiamo stilato una corposa anteprima con tutte le nostre prime impressioni che potete trovare cliccando qui. Nelle scorse ore, intanto, DICE ha svelato i trofei di Battlefield 2042, vediamoli insieme.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Battlefield 2042 consta di 35 statuette totali, di cui 20 di bronzo, 11 d’argento, 4 d’oro, e l’immancabile trofeo di platino. Vista la natura multiplayer del titolo, in questo caso potete continuare la lettura senza alcun timore di incappare in qualsiasi forma di spoiler. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo| Battlefield 2042: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la lista trofei con la prima metà delle statuette di bronzo:

Adattarsi e vincere : Raggiungi il livello utente 5.

: Raggiungi il livello utente 5. Comando e Conquista : Cattura 100 obiettivi in Conquista.

: Cattura 100 obiettivi in Conquista. Artista della fuga : Completa 25 estrazioni in Hazard Zone.

: Completa 25 estrazioni in Hazard Zone. Collezionista : Completa 50 estrazioni di unità dati in Hazard Zone.

: Completa 50 estrazioni di unità dati in Hazard Zone. Chi vince piglia tutto : Vinci 42 turni nelle varie modalità di gioco.

: Vinci 42 turni nelle varie modalità di gioco. Distruzione aerea : Distruggi un velivolo con un lanciarazzi mentre usi il paracadute.

: Distruggi un velivolo con un lanciarazzi mentre usi il paracadute. È un uccello? È un aereo? : Vola con la tuta alare dall’hangar dei razzi all’impianto criogenico in Orbitale.

: Vola con la tuta alare dall’hangar dei razzi all’impianto criogenico in Orbitale. Faccio un giro : Percorri 1.000 metri in un turno usando il Rampino di Mackay.

: Percorri 1.000 metri in un turno usando il Rampino di Mackay. Arma B a secco : Infliggi 2.500 danni in un turno mentre difendi obiettivi con la Torretta di Guardia SG-36 di Boris.

: Infliggi 2.500 danni in un turno mentre difendi obiettivi con la Torretta di Guardia SG-36 di Boris. La dottoressa Falck: Cura 3.000 punti di danno con la Pistola siringa S21 di Falck in un solo turno.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Battlefield 2042: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Buon compleanno : Richiedi 15 casse di attrezzatura con Angel.

: Richiedi 15 casse di attrezzatura con Angel. Sterminio di squadre : Elimina 500 soldati nemici mentre non sei in un veicolo.

: Elimina 500 soldati nemici mentre non sei in un veicolo. Macchina da guerra : Hai ucciso 50 nemici mentre ti trovavi in veicoli.

: Hai ucciso 50 nemici mentre ti trovavi in veicoli. L’ora degli attrezzi : Ripara 1.000 punti di danno subiti dai veicoli in un turno.

: Ripara 1.000 punti di danno subiti dai veicoli in un turno. Squadra demolizioni : Distruggi 50 veicoli.

: Distruggi 50 veicoli. Nessuno resterà indietro! : Rianima 100 compagni di team.

: Rianima 100 compagni di team. Grazie, Babbo Natale : Rifornisci 50 compagni di team.

: Rifornisci 50 compagni di team. Fante : Percorri 25 km senza usare veicoli.

: Percorri 25 km senza usare veicoli. Vola responsabilmente : Investi un nemico con un mezzo aereo.

: Investi un nemico con un mezzo aereo. Burnout: Percorri 15 km usando veicoli terrestri.

I trofei d’argento | Battlefield 2042: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

L’orgoglio di Dunn : Raggiungi il livello utente 15.

: Raggiungi il livello utente 15. Diavolo a quattro : Esegui un’uccisione quadrupla mentre difendi un obiettivo.

: Esegui un’uccisione quadrupla mentre difendi un obiettivo. Soldato universale : Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi Specialista.

: Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi Specialista. Maestro d’armi : Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi arma.

: Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi arma. Soldato su ruote : Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi veicolo.

: Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi veicolo. Tuttofare : Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi gadget o lanciabile.

: Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi gadget o lanciabile. Doze letale : Esegui 7 uccisioni in una sola vita con lo scudo balistico SOB-8 di Dozer.

: Esegui 7 uccisioni in una sola vita con lo scudo balistico SOB-8 di Dozer. Infallibile : Esegui 20 uccisioni con colpo alla testa in un turno.

: Esegui 20 uccisioni con colpo alla testa in un turno. In buona compagnia : Ottieni il primo posto con la tua squadra.

: Ottieni il primo posto con la tua squadra. Esibizionista: Risultato eccezionale ottenuto.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Battlefield 2042: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i quattro trofei d’oro:

Alti livelli : Raggiungi il livello utente 25.

: Raggiungi il livello utente 25. Nastri a nastro : Ottieni un Nastro di livello III di ogni tipo.

: Ottieni un Nastro di livello III di ogni tipo. Uscita pulita : Completa un’estrazione in Hazard Zone senza subire perdite tra i compagni di squadra.

: Completa un’estrazione in Hazard Zone senza subire perdite tra i compagni di squadra. Specialista del combattimento ravvicinato: Esegui 20 uccisioni corpo a corpo in un turno.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Battlefield 2042:

Futuro imperfetto: Hai ottenuto tutti gli altri trofei.

Buon divertimento!

Vi ricordiamo che il nuovo capitolo del franchise di DICE sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Termina qui la lista trofei completa di Battlefield 2042. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!