Battlefield 2042: trucchi e consigli per iniziare

La collaudata combo di “trucchi e consigli” di tuttoteK torna (letteralmente) a bomba con la titanica azione bellica di Battlefield 2042

Altra uscita di rilievo, altra guida: dopo l’arruolamento per il fronte di Call of Duty Vanguard, ora tocca al velivolo di Battlefield 2042 dispensare una cassa di rifornimenti piena di trucchi e consigli per i giocatori meno navigati. D’altronde, vi troverete ad avere a che fare con campi di battaglia capaci di ospitare 128 giocatori alla volta (su PC, PS5 ed Xbox Series X; “solo” la metà su PS4 e Xbox One). Sapete cosa vuol dire: vi servirà ogni trucco possibile e immaginabile per portare a casa la pellaccia. Con le nostre dritte potrete ergervi vittoriosi in battaglia, diventare compagni di squadra migliori e adattarvi ai cambiamenti maggiori del nuovo sparatutto targato DICE.

Sperimentate con gli specialisti e sbloccatene i punti di forza maggiori

Il primo dei trucchi è capire fino a che punto DICE si sia sbarazzata delle tipiche restrizioni alle classi con Battlefield 2042: questo può essere il più prezioso dei nostri consigli. Il cambiamento più eclatante di questo capitolo consiste infatti nell’eliminazione della scrematura delle armi in base alle classi. I dieci specialisti del gioco possono usarle tutte, in aggiunta ad un gadget speciale e unico per ciascuno di loro e a un’abilità altrettanto speciale. Insomma, sarete più liberi di creare un setup su misura per il vostro stile di gioco di quanto non lo siate mai stati, e nell’apposita schermata potrete guardare tra i personaggi da voi sbloccati per sperimentare.

Non dimenticatevi, a tal proposito, di fare i vostri test già nella lobby. Potrete costruire un arsenale diverso in base ai vostri bisogni, che potrete cambiare a piacimento durante la partita. La varietà, in quanto ad armi, non manca di certo, tra pistole, fucili d’assalto e quant’altro, quindi raccomandiamo la creatività e le combinazioni migliori. Sperimentate: la gamma di gadget secondari è abbastanza generosa da concedervi questo lusso. Se poi volete, provare, potete associare molteplici migliorie alle vostre armi preferite, in modo tale da beneficiare del nuovo sistema Plus.

Preparate il vostro equipaggiamento al meglio tra armi e veicoli – Trucchi e consigli per Battlefield 2042

Una delle aggiunte migliori a Battlefield 2042 è la possibilità di scambiare tra loro i vari trucchi da applicare alle armi mentre siete sul campo di battaglia, e tra i nostri consigli non poteva mancare il già citato (e nuovo) sistema Plus. Si tratta di uno scambio rapido tra le varie impostazioni della vostra arma, che si tratti della canna, del mirino o della gestione delle munizioni. In questo modo, anche solo con un’arma primaria e una secondaria potrete rispondere a modo alle diverse minacce che vi troverete di fronte. Tenendo premuto un pulsante (T su PC, LB su Xbox ed L1 su PS4/PS5) potrete accedere alle diverse diramazioni del menù: facile da dimenticare nel pieno dell’azione, ma utilissimo.

In modo analogo, abbiamo una delle feature migliori del gioco, a discapito dei pochi giocatori che la stanno sfruttando al day one. Solitamente serve tornare al quartier generale per mettersi al volante (o alla cloche, con gli aerei), ma il ritmo più frenetico di questo capitolo ha reso necessaria una meccanica per chiamare a sé i veicoli istantaneamente. Se vi serve viaggiare in fretta, o se alla vostra squadra serve più potenza di fuoco, potete premere B su PC, RB su Xbox o R1 sulle console di casa Sony. Il mezzo di trasporto in questione sarà prontamente recapitato nelle vostre vicinanze.

Piovono proiettili, nel bene e nel male – trucchi e consigli per Battlefield 2042

Avete presente quando i proiettili di un fucile di precisione, dai tempi d’oro di Hogs of War alle sparatorie contemporanee di Fortnite… cadono? Il realismo comporta anche questo: dopo una certa distanza, l’inerzia viene meno e i proiettili, appunto, cadono. In altre parole, dunque, mirando dovrete anche tenere conto della distanza tra voi e i vostri nemici. Fate particolare attenzione quando cercate di colpire i nemici da molto lontano: anche con il fucile di precisione, mirare un po’ più in alto della testa non farà altro che bene (a voi; al nemico, male). Se avete nuovi giocattoli, usate i giocatori mossi dall’IA se volete delle cavie pronte a immolarsi per la causa.

Sempre come in Fortnite, anche qui la verticalità gioca molto a favore di chi si piazza in alto. Piazzarsi in punti tattici della mappa può contare tanto quanto la rapidità con cui sparate. Cercate delle zipline per muovervi in fretta in giro per la mappa, e puntate tutto sugli specialisti giusti. Prendete ad esempio il rampino di MacKay e la tuta alare di Rosier: entrambi vi permetteranno di muovervi meglio in giro per la mappa, rendendo difficile agli avversari la mira. Sempre, che, com’è del resto ovvio che sia, non siano i nemici a battervi sul tempo (e in tal caso, piovono anche imprecazioni).

Puntate sui vantaggi del vostro ruolo e “hazzardate” un po’ di gioco di squadra – trucchi e consigli per Battlefield 2042

A distinguere questo sparatutto dal resto del genere è il fatto che non si tratta sempre e solo di correre e sparare (“ma aiuta”). Per fare esperienza può anche bastare aderire al proprio ruolo. Pensate a quanto potete assistere i vostri commilitoni nella cattura di un obiettivo. Agli altri servono munizioni? Equipaggiate dei rifornimenti e portateli a loro. I veicoli hanno bisogno costante di riparazioni? Portatevi dietro un kit apposito e aggiustateli al volo. I cecchini avversari non vi danno tregua? Con il drone di Daele potrete trovarli al volo. Inoltre un medico serve sempre: gli specialisti Anghel e Falck sono spesso i vincitori morali dei match a cui partecipano.

Mentre le modalità Breakthrough e Conquista sono le star indiscusse del gioco, DICE ha anche introdotto una nuova modalità sopravvivenza chiamata Hazard Zone. Quest’esperienza in scala ridotta è più ardua e metterà alla prova le vostre abilità tattiche, spedendo quartetti a contendersi dei dati gli uni contro gli altri. Se giocate in solitaria, preparatevi a soffrire: è il tipo di modalità che si gioca meglio in squadra, specie comunicando e formando bene il team (armi comprese). Solo due squadre usciranno dallo scontro incolumi, quindi… beh, seguite le nostre ultime due dritte.

Per amor del cielo, cooperate!

I consigli che possiamo dispensare per Battlefield 2042, in fondo, si possono riassumere così: tra i tanti trucchi per trarre il massimo giovamento del gioco, la cooperazione tra giocatori è essenziale. La chat testuale per console aiuta a mantenersi in contatto tra piattaforme diverse, tenendo allo stesso tempo sott’occhio ordini e informazione. Purtroppo, però, il cross-play non è ancora uniformato ad un singolo standard, e pertanto vi converrà arrangiarvi con quel che c’è. E in mancanza d’altro, Discord (che lo si ami o meno) rimane sempre una garanzia. Qual era l’ultimo consiglio…?

Ah, già: restare sul pezzo. Cooperare significa anche questo: in altri sparatutto non è per forza così, ma in questo titolo puntare all’obiettivo della missione è la chiave per la vittoria, che si tratti di conquistare un settore, assistere la squadra o giocare al meglio un ruolo prestabilito. Fare i bastian contrari non serve a molto in questo gioco: l’esperienza la si matura, fondamentalmente, aiutando i propri compagni di squadra. Le kill non sono tutto: lasciate da parte i sogni di gloria e pensate, piuttosto, a contribuire al bene comune. Concentratevi sull’obiettivo e tutto andrà alla grande.

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è servita?