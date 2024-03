Frosinone-Lecce: dove vedere la partita?

Il pomeriggio domenicale regalerà una gara ricca di tensione: scopriamo allora dove vedere Frosinone-Lecce

I diritti tv sono ormai parte integrante nel mondo del calcio, completamente cambiato anno dopo anno. Un esempio è la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Se ciò può sembrare un vantaggio per le società che godono di sponsor e introiti, diviene un enorme peso per gli utenti e tifosi, i quali si trovano costretti a ricerca molte informazioni sulle rispettive gare. Per questo motivo l’articolo ha uno scopo preciso, spiegare dove vedere Frosinone-Lecce e mostrare i possibili protagonisti.

La giornata 27 mostrerà lo scontro fra due compagini che hanno perso punti, fiducia e posizioni. Per entrambe la sicurezza della permanenza comincia a vacillare.

Dove vedere Frosinone-Lecce: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

A quota 23 punti, il Frosinone occupa la 16esima posizione in classifica, ad appena tre lunghezze dalla zona retrocessione e con tanti interrogativi. Appena un pareggio nelle ultime cinque, con un rendimento altalenante e poco fiducioso. Al 14esimoposto il Lecce con 24 punti, appena una lunghezza in più. Score comunque simile, con un successo nelle ultime cinque. Per entrambe le compagini occorre un cambio di rotta per tornare a sorridere e provare a scacciare le paure. Scopriamo dunque dove poter vedere Frosinone-Lecce, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, è riuscita a prendersi un’importante fetta nel mondo del calcio dopo una dura gavetta. Allo stato attuale infatti DAZN è l’unica a poter garantire la totale programmazione della Serie A. Il servizio si arricchisce con le gare di Serie B e con gli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due opzioni: o il pacchetto standard al costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus a 45,99 €, grazie al quale si può usare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Basterà poco per decidere la soluzione migliore, come cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Passando a Sky, risulta completamente diverso il calendario delle offerte. Partendo dalla Serie A, si nota la visione di tre match per ogni giornata, mentre più ricca appare la visione delle partite del campionato femminile e degli scontri delle compagini estere. Si passa poi agli impegni di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione offre anche un palinsesto sportivo molto importante, con Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento presenta un costo di 14,99 € mensili, occorrerà così solamente cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la discussione, è giunto il momento di dare una risposta definitiva: Frosinone-Lecce sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 2 Marzo alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN che ci protegge durante la navigazione.

Frosinone-Lecce, probabili formazioni

Uno scontro che ha una doppia valenza: allontanarsi dalla zona retrocessione e tornare a sorridere.

Di seguito le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Harroui.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Piccoli, Banda.

Una delle due ritroverà il successo? Esprimete la vostra opinione. Per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it.