Battlefield 2042: annunciati dettagli sulla Season 1 e sul Battle Pass

Nelle ultime ore DICE ha fornito dettagli sulla Season 1 e sul Battle Pass di Battlefield 2042, ecco cosa vi riserverà il gioco in futuro

Quando arriverà, la Season 1 di Battlefield 2042 includerà un nuovo specialista, Battle Pass, nuovi contenuti per la modalità Portal e “forse anche alcuni nuovi luoghi da vedere”. Ulteriori dettagli sulla Stagione 1 dell’attesissimo gioco verranno rivelati all’inizio del prossimo anno, questo è quanto riferito da DICE in un post sul proprio blog durante la giornata di oggi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 2042: Season 1, Battle Pass e altro ancora nella roadmap del gioco delineata da DICE

Nella giornata odierna, oltre a presentare la Season 1 e il Battle Pass di Battlefield 2042, DICE ed Electonic Arts hanno anche delineato a grandi linee la roadmap per il futuro di questa ambiziosa produzione. Ebbene, nel primo anno di servizio live di Battlefield 2042, DICE ha in programma di lanciare quattro stagioni, ognuna con un Battle Pass, uno specialista dedicato, nuove località e altro ancora.

La software house intende inoltre fornire aggiornamenti a Battlefield Portal, la nuova modalità che consente ai giocatori di progettare le proprie esperienze di partita mescolando mappe ed elementi delle precedenti serie con Battlefield 2042.

Il publisher EA ha recentemente posticipato la data di uscita di Battlefield 2042 dal 22 ottobre al 19 novembre. Tuttavia, i giocatori che preordineranno le edizioni Battlefield 2042 Gold e Ultimate riceveranno l’accesso al gioco completo una settimana prima della sua uscita generale.

I membri di EA Play e Xbox Game Pass riceveranno anche l’accesso a una prova di Battlefield 2042 di 10 ore a partire dal 12 novembre. DICE ha dichiarato oggi: “Durante il lancio daremo anche il via alla pre-season con missioni e ricompense settimanali, modalità a tempo limitato, contenuti specifici per i creators, esperienze di gioco uniche per Battlefield Portal e altro ancora!”

Vari dettagli e video di gameplay di Battlefield 2042 sono trapelati negli ultimi giorni dopo che, secondo quanto riferito, un giocatore è stato in grado di ottenere l’accesso al titolo prima della sua uscita. Una settimana fa, sono trapelati in rete anche i dettagli della lista dei trofei del gioco, se volete saperne di più al riguardo leggete qui.

Una settimana fa, sono trapelati in rete anche i dettagli della lista dei trofei del gioco, se volete saperne di più al riguardo leggete qui.