Final Fantasy VII Rebirth: come saltare le parti già giocate nella demo

In questa guida di Final Fantasy VII Rebirth vi spiegheremo come saltare le parti già giocate nella demo per dirigervi verso nuove avventure

Coloro che hanno già provato la demo di Final Fantasy VII Rebirth potrebbero cercare un modo di saltare le parti già esplorate e di evitare il ripetersi dei medesimi segmenti. In questa guida vi spiegheremo come velocizzare le parti di gioco già vissute e sfrecciare in rapidità attraverso il capitolo di Nibelheim.

Ricordiamo che per poter seguire tale guida è necessario avere un salvataggio completo della demo e che esso venga riconosciuto dal titolo. Per questa ragione, quando iniziate la campagna, selezionate l’impostazione che permette di sovrascrivere i dati della demo. In tal modo non solo otterrete la possibilità di seguire i prossimi consigli ma anche un set bonus di sopravvivenza.

Tutorial? No grazie | Final Fantasy VII Rebirth: come saltare le parti della demo

Se avete caricato i vostri dati di salvataggio, allora siete pronti a skippare interamente il tutorial di combattimento. A cosa servirebbe, infatti, un introduzione alle basi di gioco quando queste sono già state comprese a fondo. Per fortuna Square Enix ha pensato a questa evenienza e consentirà tramite un messaggio di evitare di ripetere ciò che si è già giocato.

Alla comparsa del messaggio limitatevi a rispondere affermativamente ed in un attimo sarete proiettati nel celeberrimo flashback che esplora il passato di Cloud e Tifa.

Skippare i filmati ed i combattimenti | Final Fantasy VII Rebirth: come saltare le parti della demo

Qui comincia anche una serie di brutte notizie! Il publisher giapponese non ha effettivamente pensato a tutto e dopo aver saltato il tutorial di combattimento sarete ugualmente costretti a rivivere gli eventi di Nibelheim. Ma non disperate, potrete infatti velocizzare tale esperienza con un paio di trucchi.

Durante i filmati con una pressione prolungata del tasto select sarà infatti possibile skippare direttamente alla prossima scena di azione, risparmiandovi l’inutile ripetizione di una cinematica già vista. Anche i combattimenti, per fortuna, possono essere evitati facilmente e vi permetteranno di giungere immediatamente alle nuove aree.

Buon gaming!

Final Fantasy VII Rebirth, sequel di Final Fantasy VII Remake, è la nuova iterazione del classico Jrpg del 1997. Esso vanta un sistema di combattimento riveduto, fondato su un comparto di azione e l’attento utilizzo della pausa tattica. Inoltre il titolo ci permetterà finalmente di esplorare i perniciosi territori che giacciono oltre la città di Midgar, realizzando il sogno nel cassetto dei tanti fan del titolo originale. Il gioco seguirà le vicende dell’Avalanche, dopo gli incresciosi eventi cittadini del prequel, costringendo il gruppo a vagare in molteplici peripezie attraverso il continente.

