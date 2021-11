Mario Kart Live Home Circuit: novità in arrivo

Mario Kart Live: Home Circuit è stato recentemente oggetto di un aggiornamento da parte di Nintendo che ha deciso di rendere le corse ancora più competitive e folli condendo il tutto con non pochi extra

Il titolo Mario Kart Live: Home Circuit, con questo nuovo aggiornamento, è arrivato dunque ufficialmente alla versione 2.0. Sarà meglio o peggio di quella precedente? Beh, per scoprirlo non ci resta che premere sul pedale del gas e continuare con la lettura quindi via!

Mario Kart Live: Home Circuit: i dettagli dell’aggiornamento di Nintendo

La Grande N ha dunque deciso di arricchire l’esperienza di gioco di Mario Kart Live: Home Circuit fornendo agli appassionati una nuova modalità in multiplayer con schermo diviso. In questa maniera basterà una sola Nintendo Switch per far sì che due giocatori controllino due veicoli diversi mentre prima ognuno di questi aveva bisogno della sua console.

Inoltre è stata aggiunta la modalità Corsa a staffetta dove, da due a quattro giocatori, potranno sfidarsi in maniera cooperativa. Oltre a questo, però, non va scordata la Relay Race che è un discorso un po’ più particolare. Qui i giocatori useranno un singolo veicolo e prenderanno parte ad una gara di ben otto giri.

Tra i nuovi tracciati si aggiunge poi la Luigi Cup che porta con sé anche la possibilità di sbloccare dei punti del percorso stesso. Al suo interno troveranno poi posto percorsi come Windmill Meadows, Music Broadway e King Boo’s Courtyard. In onore di Luigi’s Mansion, poi, è stato anche aggiunto il suo veicolo a forma di Poltergust! At last, but not least è invece l’aggiunta di una nuova Mario Cup alla modalità Grand Prix, con rispettivamente tre nuovi percorsi e un nuovo veicolo Super Yoshi. Niente male come offerta, vero?

Ad ogni modo, se volete arricchire la vostra collezione di capolavori retrò e non, che ne dite di andare a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!