The Strangers: il trailer dà inizio a una nuova trilogia horror

La Lionsgate ha diffuso il trailer del primo capitolo di una nuova trilogia su The Strangers

Lionsgate ha rilasciato il trailer del suo prossimo film horror. The Stranger – Chapter One è il primo film della nuova trilogia diretta da Renny Harlin, reduce della regia di Die Hard 2. Il nuovo reboot è basato sul cult horror originale del 2008 diretto da Bryan Bettino, che ripercorre le vicende di una giovane coppia terrorizzata da tre sconosciuti nascosti dietro una maschera.

Nel nuovo film che dà il via ad una nuova trilogia, Madelaine Petsch (Riverdale), interpreta una giovane donna che inizia una nuova vita con il suo fidanzato. Durante una sosta di viaggio in un’isolata casa di villeggiatura, i due diventano preda di una misteriosa banda di sconosciuti mascherati, che li attacca senza motivo. C’è anche un po’ del film originale in questo reboot: Bryan Berlino, autore del film originale, ha scritto la storia, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Alan R. Cohen e Alan Freedland.

The Strangers: Chapter 1, il trailer e il cast

Nel cast figurano Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Rachel Shenton, Richard Brake, Froy Gutierrez, Ella Bruccoleri, Ema Horvath e Ben Cartwright. La sceneggiatura di The Strangers: Chapter 1 è di Alan R. Cohen, Alan Freedland e Amber Loutfi. Come detto il rilancio consiste in una trilogia, girata back-to-back dall’esperto Renny Harlin. Il suo primo successo fu proprio un horror (Nightmare 4, del 1988), ma in seguito Harlin si è dedicato soprattutto all’azione, con film come Die Hard 2, Spy, The Covenant e Hercules – La leggenda ha inizio.

La saga è nata nel 2008 con il primo film di Bryan Bertino, ed è poi proseguita nel 2018 con il sequel di Johannes Roberts. Vedremo come se la caverà con questo nuovo progetto e per ogni aggiornamento vi invitiamo, come di consueto, a seguire la nostra pagina dedicata a film e serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.