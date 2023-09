Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come salire velocemente di livello in Baldur’s Gate 3: in quali posti farmare e quali missioni completare per prime? Ve lo diciamo noi, seguiteci passo passo

Settembre è decisamente impegnativo, dal punto di vista della gestione del tempo libero da dedicare ai videogiochi. La grande lotta per la supremazia in questo mese di fine estate è fra Starfield e Baldur’s Gate 3, entrambi divoratori di ore di vita. Specialmente l’ultima fatica di Larian Studios, arrivato dopo un periodo di gestazione piuttosto lungo su PC, PS5 e Xbox Series X | S e dopo un bel frangente in early access, sembra essere così vasto, immenso e complesso da diventare anche fin troppo difficilmente approcciabile dai non appassionati della serie (e di Dungeons & Dragons). E proprio per questo motivo abbiamo deciso di accompagnarvi nelle vostre prime ore di gioco, dandovi qualche suggerimento su come gestire al meglio alcuni aspetti che, seppur banali, potrebbero risultare piuttosto insidiosi.

Come salire di livello velocemente in Baldur’s Gate 3?

Ed iniziamo proprio con il level up che, come in tutti i giochi di ruolo che si rispettano, è un aspetto decisamente fondamentale per ogni giocatore che si approccia al mondo di Larian. Soprattutto, però, il level up è portatore di grandi benefici per tutti i personaggi in Baldur’s Gate 3: le classi fisiche guadagnano attacchi extra, mentre i maghi possono arrivare ad utilizzare i propri incantesimi più potenti. Degli obiettivi decisamente fondamentali per il viaggio di ciascun giocatore, per questo motivo vogliamo spiegarvi, in questo articolo dedicato, come salire velocemente di livello in Baldur’s Gate 3. Iniziamo!

Farming spots | Baldur’s Gate 3: come salire velocemente di livello

Iniziamo con i migliori luoghi dove farmare punti esperienza in Baldur’s Gate 3. Possiamo riassumerli come segue:

Accampamento Goblin (Goblin)

Santuario infranto (Goblin)

Underdark – Spiaggia (Duergar)

Underdark – Grymforge (Duergar)

Underdark – Avamposto Selunita (Drow)

Dovrete ovviamente andare alla ricerca di combattimenti con tanti nemici facilmente abbattibili. Le boss fight lasciatele per quando sarete di livello più alto. Quello che trovate qua sopra è il percorso migliore per salire di livello sette od otto volte nel giro di qualche ora: distruggete i Goblin sia nell’accampamento sia nel santuario, poi passate ai Duergar (potete entrare nell’Underdark direttamente dal Santuario).

Wyll e Gale… e potenza! | Baldur’s Gate 3: come salire velocemente di livello

Ulteriori strategie riguardano il portare quanto più possibile nelle nostre scorribande Wyll e Gale e utilizzare sempre gli incantesimi e gli attacchi di più alta potenza. Una delle cose che vi impedisce di livellare velocemente è il voler trattenere risorse e potenza. Ci sono così tanti rifornimenti negli accampamenti da poter lootare e così tanto denaro da dare ai venditori che difficilmente rimarrete a secco. Utilizzare Wyll e Gale e i loro attacchi più potenti vi permetterà di fare piazza pulita dei nemici ancora più velocemente!

Easy quests e… spammate sti salvataggi! | Baldur’s Gate 3: come salire velocemente di livello

Tralasciando le missioni che possono essere completate nonappena prese, ci sono alcune quest che potete portare a termine senza dover necessariamente deviare troppo dal vostro percorso. In particolare:

Salvare Liam

Salvare Volo

Riportare Halsin a Emerald Grove

Salvare Thulla

Salvare gli Schiavi Gnomi

Aiutare Spaw con il Duergar e Nere

Ultimo trucchetto che vogliamo donarvi così, ma non ditelo a nessuno, è… spammate i salvataggi. Ogni volta che avete un buon combattimento, un buon loot o anche buoni turni, salvate la partita e approfittate della buona sorte, specialmente negli scontri con grandi gruppi di nemici o con quelli più tosti. Se il turno è buono, salvate, altrimenti ricaricate.

Buon divertimento!

Ed ecco quindi come salire di livello velocemente in Baldur’s Gate 3. Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile su PC e PS5, mentre una versione per Xbox Series X | S è ancora in sviluppo. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Larian qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!