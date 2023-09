State of Play Settembre 2023: svelata la data e l’orario dell’evento!

Proprio in questi istanti, Sony ha annunciato che la data del prossimo State of Play è fissata per domani, 14 settembre: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre tutti quanti stiamo perdendo ore di vita e tempo libero su Starfield e Baldur’s Gate 3, con pochi eletti concentrati su quella piccola perla (di cui vi parleremo a brevissimo, non disperate) di Sea of Stars, Nintendo zitta zitta ha annunciato oggi un Nintendo Direct per domani, 14 settembre. E indovinate un po’? Non sarà il solo evento a tenersi nella giornata di domani, perché tramite un post sul PlayStation Blog, Sony ha annunciato la data del prossimo State of Play. Che sarà domani. 14 settembre. Quasi sembra si siano messi d’accordo.

La data dello State of Play di settembre 2023 è fissata per… domani!

Shawne Benson, un Public Relator del Global Third Party Relations di Sony, ha infatti annunciato che il nuovo State of Play si terrà domani a partire dalle 23 ora italiana. A prescindere dall’orario piuttosto comodo, specialmente per chi lavora il giorno dopo, l’evento di domani si concentrerà, a detta dello stesso Benson, su giochi già annunciati in precedenza e in arrivo su console PlayStation in futuro.

Spazieremo quindi dagli indie alle produzioni per PlayStation VR 2 fino alle maggiori produzioni delle aziende third party. Non avremo quindi particolari novità dagli studi interni a Sony, ma soltanto sui multipiattaforma o, comunque, esclusive non proprietarie dell’azienda. Il post si conclude come segue:

La nostra visione, quella di Sony PlayStation, è quella di essere il miglior luogo dove giocare e pubblicare grandi videogiochi. E proprio perché ci sono grandi sviluppatori e publisher da tutto il mondo che costantemente creando grandi videogiochi, il nostro team ha deciso di mettersi a lavoro per mostrarveli.

Potremo seguire lo State of Play di settembre 2023 su tutti i canali PlayStation (YouTube, Twitch e TikTok). Fateci sapere se seguirete l'evento qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!