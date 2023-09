Noleggiare stampanti multifunzione per l’ufficio: quali sono i vantaggi

Tutte quelle aziende che sono dotate di vari uffici devono affrontare, ad un certo punto, un’esigenza ben specifica, ovvero quella di sostituire i vari macchinari e strumenti usati di solito in un ambiente del genere, come ad esempio le stampanti

In questo caso, oltre a capire quali sono le proprie priorità, di conseguenza si deve cercare il tipo di stampante che più si adatta alle proprie rinnovate esigenze, è chiaro che serve anche schiarirsi le idee su quale possa essere la migliore soluzione su cui puntare, ovvero se acquistare la stampante di cui si ha bisogno oppure scegliere un’opzione sempre più richiesta e interessante negli ultimi tempi, ovvero il noleggio, grazie anche alla diffusione di piattaforme affidabili e di qualità come https://www.noleggio-computer.it/.

Quali sono i vantaggi operativi del noleggio stampanti multifunzione

Dal punto di vista operativo, i punti di forza di una simile soluzione sono davvero numerosi. Prima di tutto, infatti, è bene mettere in evidenza come i vari interventi che sono legati all’assistenza tecnica, così come l’acquisto eventuali di ricambi nel caso in cui si rendesse necessario, sono completamente compresi all’interno del servizio di noleggio della stampante.

Non solo i toner, ma anche tutti i vari dispositivi consumabili si caratterizzano per essere inclusi nel canone di noleggio e, sfruttando il monitoraggio e il controllo da remoto, l’impresa fornitrice riuscirà sempre a garantire l’arrivo di adeguate scorte al momento giusto in cui serve effettuare la sostituzione.

La formula di noleggio, tra le altre cose, si può ampiamente personalizzare. È giusto mettere in evidenza come ogni azienda ha la possibilità di stabilire se poter sfruttare un numero ben preciso di pagine che vengono incluse all’interno del canone oppure no. Non solo, dal momento che, con alcuni servizi, è compresa pure la fatturazione delle stampe, che si può controllare molto comodamente su base annuale oppure semestrale. In questo senso, è facile intuire come il cliente che ha oltrepassato la soglia prefissata per il numero di stampe disponibili, potrà continuare a stampare senza preoccupazione, perché poi la fatturazione avverrà ogni sei mesi, oppure su base annuale.

I vantaggi sotto il profilo economico

Va detto che il noleggio di una stampante multifunzione è molto conveniente anche dal punto di vista economico. Infatti, non si verifica alcun tipo di immobilizzazione di capitale. C’è da pagare esclusivamente un canone mensile, che va a togliere del tutto ogni problematiche di cash-flow, sia di budget, quindi, che di liquidità. Non solo, dal momento che consente di gestire anche il parco stampanti, affrontando dei costi certi e pianificati.

Inoltre, la formula del noleggio di una stampante multifunzione ha dalla sua parte anche il fatto di essere molto flessibile. Infatti, il cliente ha l’opportunità di decidere quale debba essere la durata del contratto che si adatta maggiormente alle proprie necessità e preferenze e se, come dicevamo in precedenza, prevedere all’interno del contratto anche un certo numero di pagine incluse. Anche dal punto di vista fiscale ci sono diversi aspetti convenienti, come ad esempio il fatto di non doversi ritrovare a gestire dei cespiti oppure dei beni ammortizzabili, come invece quando capita quando il bene è stato acquistato ed è, quindi, di proprietà.

Non è finita qui, visto che ci sono altri vantaggi fiscali da considerare, dal momento che tutte le diverse spese che si riferiscono a un contratto di noleggio si possono considerare completamente deducibili non solo ai fini IRAP, ma anche IRES, senza dimenticare come pure l’IVA è del tutto detraibile. In questo senso, va messo in evidenza come la sottoscrizione di un contratto di noleggio di stampanti multifunzione porta in dote un vantaggio a livello di semplificazione della contabilità dell’azienda stessa.