Lo ammettiamo candidamente: fra Starfield, Baldur’s Gate 3 e Sea of Stars è davvero difficile destreggiare il poco tempo libero che ci rimane al di fuori degli impegni di vita e lavorativi. Ce la faremo? Chi lo sa. In particolare, il titolo di Larian Studios arrivato proprio oggi su PlayStation 5 e già disponibile da qualche tempo su PC è un divoratore di ore di gioco ed è capace di tenerci incollati allo schermo per ere geologiche senza nemmeno farcene accorgere. E poi vogliamo parlare del platino? Parliamone, vediamo insieme la lista trofei completa! Benvenuti, trophy hunters.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Baldur’s Gate 3 consta di 54 statuette totali, di cui 47 di bronzo, 4 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Baldur’s Gate 3. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Baldur’s Gate 3: la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Discesa dall’Avernus : Assumi il controllo del nautiloide e fuggi dagli Inferi.

: Assumi il controllo del nautiloide e fuggi dagli Inferi. La Situazione si Complica : Lasciati alle spalle l’Atto I per un luogo decisamente più tenebroso.

: Lasciati alle spalle l’Atto I per un luogo decisamente più tenebroso. La Città Attende : Lasciati alle spalle l’Atto II: Baldur’s Gate è appena oltre l’orizzonte.

: Lasciati alle spalle l’Atto II: Baldur’s Gate è appena oltre l’orizzonte. Giocatore di Ruolo : Completa 10 obiettivi di background in una singola partita: sii tutt’uno con il tuo personaggio.

: Completa 10 obiettivi di background in una singola partita: sii tutt’uno con il tuo personaggio. Giacigli e Colazione : Effettua 4 riposi lunghi in una singola partita: il lavoro di avventurieri è stancante.

: Effettua 4 riposi lunghi in una singola partita: il lavoro di avventurieri è stancante. Espandi la Tua Mente : Consuma un parassita e sblocca un nuovo potere. È normale che si spinga così in basso?

: Consuma un parassita e sblocca un nuovo potere. È normale che si spinga così in basso? Scava per la Vittoria : Scopri 5 forzieri sepolti in una singola partita: che bottino!

: Scopri 5 forzieri sepolti in una singola partita: che bottino! Non Servono Monete : Usa Individuazione dei Pensieri con successo per intrufolarti nei pensieri di qualcuno.

: Usa Individuazione dei Pensieri con successo per intrufolarti nei pensieri di qualcuno. Artista della Fuga : Evadi di prigione dopo l’arresto. Non è una cosa audace?

: Evadi di prigione dopo l’arresto. Non è una cosa audace? Esternalizzazione : Recluta un gregario. Puoi fare amicizia o usarlo come carne da cannone… Non ti giudicheremo.

: Recluta un gregario. Puoi fare amicizia o usarlo come carne da cannone… Non ti giudicheremo. Tuttofare : Multiclassa in tutte le classi in una singola partita: sono tutte così divertenti!

: Multiclassa in tutte le classi in una singola partita: sono tutte così divertenti! Alchimista Amatoriale : Crea 3 soluzioni alchemiche uniche in una singola partita. Alla salute!

: Crea 3 soluzioni alchemiche uniche in una singola partita. Alla salute! Hai Due Mani per un Motivo : Accarezza Graffio e il cucciolo di orsogufo insieme: la gioia più grande per gli avventurieri.

: Accarezza Graffio e il cucciolo di orsogufo insieme: la gioia più grande per gli avventurieri. Rozza, Volgare e con un Bel Caratteraccio : Trova ed evoca la quasit Pala. O si chiamava Forchetta? O forse era Cesta?

: Trova ed evoca la quasit Pala. O si chiamava Forchetta? O forse era Cesta? Forgiato nel Sangue e nel Fuoco : Fabbrica un oggetto nella Forgia di Adamantio.

: Fabbrica un oggetto nella Forgia di Adamantio. Sotto Chiave : Libera tutti i prigionieri dalle profondità delle Torri dell’Alba Lunare in una singola partita.

: Libera tutti i prigionieri dalle profondità delle Torri dell’Alba Lunare in una singola partita. Non C’è Gabbia Che Tenga! : Libera Sazza da Boschetto di Smeraldo, Accampamento Goblin e Torri dell’Alba Lunare in una partita.

: Libera Sazza da Boschetto di Smeraldo, Accampamento Goblin e Torri dell’Alba Lunare in una partita. Esigere il Sangue : Ruba il Sangue di Lathander da sotto il Monastero dell’Alba Rosata.

: Ruba il Sangue di Lathander da sotto il Monastero dell’Alba Rosata. Nessuno Rimane Indietro : Salva tutti i profughi tiefling che puoi in una singola partita.

: Salva tutti i profughi tiefling che puoi in una singola partita. Omicidio a Baldur’s Gate : Copri di sangue le strade di Baldur’s Gate: entra nei ranghi degli Assassini Nefandi di Bhaal.

: Copri di sangue le strade di Baldur’s Gate: entra nei ranghi degli Assassini Nefandi di Bhaal. Mente Sconvolgente : Corteggia l’Imperatore.

: Corteggia l’Imperatore. Due Piccioni con uno Gnomo : Usa un nemico come arma improvvisata contro un altro avversario.

: Usa un nemico come arma improvvisata contro un altro avversario. Musicista di Strada : Guadagna 100 monete d’oro suonando musica dolcissima in una singola partita.

: Guadagna 100 monete d’oro suonando musica dolcissima in una singola partita. Azione Impetuosa: Esegui 5 attacchi in un turno. I tuoi nemici non si renderanno neanche conto di cosa li ha colpiti.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Baldur’s Gate 3: la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Botte da Orbi : Uccidi un personaggio con un colpo senz’armi.

: Uccidi un personaggio con un colpo senz’armi. Il Diavolo È nei Dettagli : Sconfiggi il comandante Zhalk sul nautiloide.

: Sconfiggi il comandante Zhalk sul nautiloide. Disinfestazione : Uccidi la matriarca dei ragni prima che le sue uova si schiudano. Perché hanno tutte quelle zampe?

: Uccidi la matriarca dei ragni prima che le sue uova si schiudano. Perché hanno tutte quelle zampe? Un Gramo Destino : Uccidi il golem di adamantio senza usare il martello della forgia.

: Uccidi il golem di adamantio senza usare il martello della forgia. Procedura Non invasiva : Uccidi il chirurgo senza lasciargli usare le sue abilità chirurgiche in combattimento.

: Uccidi il chirurgo senza lasciargli usare le sue abilità chirurgiche in combattimento. Spilorceria : Sconfiggi l’esattrice senza che usi il suo oro contro di te: un ottimo bilancio.

: Sconfiggi l’esattrice senza che usi il suo oro contro di te: un ottimo bilancio. Niente Pasti a Sbafo : Sconfiggi l’apostolo di Myrkul prima che consumi un necromita.

: Sconfiggi l’apostolo di Myrkul prima che consumi un necromita. Passo Leggiadro : Sconfiggi Gortash senza far scattare neanche una trappola: più facile a dirsi che a farsi

: Sconfiggi Gortash senza far scattare neanche una trappola: più facile a dirsi che a farsi Primo Sangue : Uccidi Orin prima che i suoi cultisti completino il rituale.

: Uccidi Orin prima che i suoi cultisti completino il rituale. Interfectorem Draconis : Uccidi il drago rosso nella Città Alta.

: Uccidi il drago rosso nella Città Alta. Atterraggio Forzato : Nella Via del Dragone, aspetta che il drago sia a mezz’aria e buttalo giù: BADABOOM!

: Nella Via del Dragone, aspetta che il drago sia a mezz’aria e buttalo giù: BADABOOM! In Alto i Calici : Effettua un riposo lungo consumando soltanto alcol. Una tradizione nanica di lunga data.

: Effettua un riposo lungo consumando soltanto alcol. Una tradizione nanica di lunga data. Pussa Via! : Uccidi una creatura infliggendole danni da caduta.

: Uccidi una creatura infliggendole danni da caduta. Topo da Biblioteca : Leggi 100 libri diversi in una singola partita. L’avventura non è fatta solo di gesta audaci.

: Leggi 100 libri diversi in una singola partita. L’avventura non è fatta solo di gesta audaci. Risse da Taverna : Sconfiggi 20 avversari con un membro del gruppo ubriaco in una singola partita. Buttali giù.

: Sconfiggi 20 avversari con un membro del gruppo ubriaco in una singola partita. Buttali giù. Obiettivo Riporto : Gioca al riporto con Graffio, il cagnolino più bravo dei Reami.

: Gioca al riporto con Graffio, il cagnolino più bravo dei Reami. Rattoppare la Trama : Stabilizza il globo netherese di Gale.

: Stabilizza il globo netherese di Gale. L’Ira della Regina-Lich : Alleati con Voss contro la regina dei githyanki. Buona fortuna.

: Alleati con Voss contro la regina dei githyanki. Buona fortuna. Sbocciato nelle Notti Più Buie : Regala a Cuorescuro un’orchidea notturna, il suo fiore preferito. Lo sapevi che era una tenerona.

: Regala a Cuorescuro un’orchidea notturna, il suo fiore preferito. Lo sapevi che era una tenerona. Appuntamento Caliente : Vai a un appuntamento con Karlach. Questo sì che è scherzare col fuoco.

: Vai a un appuntamento con Karlach. Questo sì che è scherzare col fuoco. Solo un Morsino : Permetti ad Astarion di morderti… Ahia.

: Permetti ad Astarion di morderti… Ahia. Scappatoia : Infrangi il patto di Wyll con Mizora.

: Infrangi il patto di Wyll con Mizora. Abbraccia la Pulsione: Diventa l’arma suprema di Bhaal: diventa il suo Carnefice.

I trofei d’argento | Baldur’s Gate 3: la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Il Potere Assoluto Corrompe : Domina il cervello netherese, piega il mondo alla tua volontà e regna nel terrore.

: Domina il cervello netherese, piega il mondo alla tua volontà e regna nel terrore. Eroe dei Reami Dimenticati : Uccidi il cervello netherese, distruggi i girini dell’Assoluta e risolvi la situazione.

: Uccidi il cervello netherese, distruggi i girini dell’Assoluta e risolvi la situazione. Le Colpe del Padre : Domina il cervello netherese per Bhaal, spezza il mondo e rivendica il trono di sangue.

: Domina il cervello netherese per Bhaal, spezza il mondo e rivendica il trono di sangue. Ceremorfosi: Diventa un mindflayer, sconfiggi il cervello netherese e compi l’ultimo sacrificio.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Baldur’s Gate 3: la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

Tutto È Bene Quel Che Finisce Bene : Completa il gioco (con un sentito ringraziamento da parte di Larian Studios).

: Completa il gioco (con un sentito ringraziamento da parte di Larian Studios). Colpo Critico: Completa il gioco con lo stile del DM più difficile.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Baldur’s Gate 3!

Orgoglio di Baldur’s Gate: Colleziona tutti i trofei di Baldur’s Gate 3. Non è un’impresa da poco.

Buon divertimento!

