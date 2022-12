Windows 11 22H2: lentezza nella copia dei file, perché?

Si è riscontrata una lentezza anomala nel passaggio di file da un sistema ad un altro in Windows 11 22H2, analizziamo cause e soluzioni

Microsoft non è nuova a confermare presenze di bug anomali a distanza dall’uscita delle feature update. Questo è anche il caso che affrontiamo oggi. Infatti, nei PC aggiornati a Windows 11 22H2, esiste un problema confermato anche da Ned Pyle, ingegnere della multinazionale di Redmond che si occupa di implementare il protocollo SMB (Server Message Block).

La problematica tange soprattutto la copia dei file da una macchina ad un’altra. Infatti la copia di file di grande dimensioni si rivela senza apparente motivo particolarmente lenta e portata a stento a conclusione. L’ingegnere Microsoft ha spiegato che il problema riguarda solo i sistemi aggiornati a Windows 11 22H2. In più, questo bug si presenta soltanto quando anche la macchina destinataria del file è aggiornata alla stessa feature update. Lo stesso spiegava anche che il suddetto bug non è relativo strettamente a SMB, tantoché si presenta sporadicamente anche utilizzando altri meccanismi di copia dei dati.

Possibili soluzioni su Windows 11 22H2

Per evitare rallenamenti anomali durante la copia dei dati, l’ingegnere suggeriva l’utilizzo di Robocopy, in particolar modo del seguente comando:

robocopy \\pc-origine

ome-condivisione c:\cartella-destinazione nomefile.ext /J

L’opzione /J infatti effettua una copia I/O senza l’ausilio del buffer rendendo adatto il procedimento in caso di spostamento di file di grossa dimensione. Finalmente, qualche giorno fa, è stato dichiarato di aver risolto il problema. Pyle ha spiegato anche che la patch correttiva è stata distribuita agli utenti che utilizzano l’anteprima 25252 di Windows 11 e sarà presto disponibile con un aggiornamento cumulativo.

La data di pubblicazione non è ancora pubblica, quindi non è così scontato che potrà essere rilasciata con il prossimo patch day (in arrivo il 13 di questo mese).