Xenoblade Chronicles 3: cosa sappiamo dopo il Direct di giugno

Non c’è (quasi) giugno senza Direct, e stavolta Nintendo ne ha dedicato uno esclusivamente a Xenoblade Chronicles 3: ecco tutte le novità

Che dire, ci aspettavamo un Direct a giugno e Nintendo ce lo ha servito su un piatto d’argento: la portata principale, ieri, era Xenoblade Chronicles 3. Il gioco, previsto sulla console ibrida il 29 luglio, collegherà le precedenti due avventure targate Monolith Soft. Nello specifico, gli eventi di entrambe sono legati a doppio filo nel loro futuro, ma quest’avventura promette anche un punto d’inizio ideale anche per i nuovi arrivati. Come sempre avviene in questo franchise, i protagonisti Noah e Miyo si ritrovano invischiati in un conflitto di proporzioni tanto titaniche quanto i colossali corpi inermi che lo ospitano.

La guerra dei cosi

Non vogliatecene se abbiamo pensato di citare proprio il film di Danny DeVito, ma l’inizio dello Xenoblade Chronicles 3 Direct è stato così “in medias res” da darci l’occasione di ironizzare sulla guerra in questione. Da una parte la nazione di Keves, dall’altra l’Agnus, pronti a spartirsi il mondo di gioco, Aionios. A sei dei soldati viene ordinato di prendere parte ad una missione speciale… sempre che non si scannino prima gli uni contro gli altri. Noi prenderemo le redini di un gruppo di ribelli, guidati dalla loro curiosità circa la verità sul loro mondo e braccati dalle nazioni in conflitto.

Non ci sono tre “A” in “Open world”, ma potrebbero benissimo esserci – Xenoblade Chronicles 3 Direct

Il Direct ci promette un mondo sconfinato, e questo vuol dire che come nei precedenti capitoli pure in Xenoblade Chronicles 3 Aionios non è altro che il nome dell’open world da esplorare. Come impone la tradizione del level design di questo tipo, dunque, una volta raggiunto un determinato luogo avremo la possibilità di teletrasportarci lì rapidamente. La linearità della nostra esplorazione dipende esclusivamente da noi: sarà infatti il giocatore a decidere se attivare o meno una funzione di navigazione che lo guiderà alla sua prossima meta. In base alle nostre scelte, potremmo anche evitare incontri pericolosi.

Questione di Tecnica – Xenoblade Chronicles 3 Direct

Le abilità in battaglia dei personaggi vengono chiamate Tecniche, e alcune di esse possono far cadere i nemici a terra o infliggere più danni a seconda di chi le esegue. Ci si può anche curare gli uni con gli altri nel bel mezzo di uno scontro. Naturalmente non mancano anche gli Assalti di gruppo, nonché varianti più potenti di questi attacchi. Le prime sono chiamate Tecniche magistrali, le altre Tecniche di fusione. A testimonianza delle dinamiche da GdR d’azione presenti nel gioco, ciascuna Tecnica sarà associata ad un pulsante differente. Ogni personaggio può eccellere nell’attacco, nella difesa o nella guarigione, e pertanto il suo ruolo va sfruttato adeguatamente.

Quest-a grande avventura – Xenoblade Chronicles 3 Direct

Non sarebbe un titolo longevo senza molte quest secondarie ad accompagnarlo. Con un mondo sconfinato come quello di Aionios, è possibile procedere al proprio ritmo anche risalendo scarpate alte quanto la posta in gioco nel conflitto in cui sono invischiati i nostri sei protagonisti. Per questo motivo, le colonie ci permettono di fare acquisti, parlare con gli abitanti del luogo in questione e, soprattutto, accettare missioni. Invece, in quanto alla nostra conoscenza dei personaggi, potremo espanderla nei punti di riposo, dove una meccanica di crafting ci concederà di cucinare e di fabbricare gemme con i materiali raccolti. Così facendo, avremo anche modo di potenziare le nostre abilità.

Molti vibes da Avatar: la leggenda di Aang – Xenoblade Chronicles 3 Direct

E allora andiamoli a conoscere, questi sei aitanti giovani. Noah, il protagonista, viene da Keves ed è un tramandante, ovvero un sensitivo che fa da portavoce ai defunti. Sempre da Keves abbiamo anche Yunie, un vero e proprio peperino dalla brutale onestà. Lanz è l’affidabile ragazzone del trio di Keves, con uno spadone lento ma letale. La gentile Miyo è a sua volta una tramandante, ma viene dalla nazione nemica, Agnus. Taion è uno stratega di Agnus, sempre scettico e analitico. Infine, Sena promette di colpire duro a discapito della sua statura. Tutto sommato, un gruppo ben assortito!

Classe (e classi) da vendere – Xenoblade Chronicles 3 Direct

Ciascun membro della squadra ha una sua classe, che ne andrà inevitabilmente anche ad influenzare il comportamento in battaglia. L’esempio più calzante è il tipico personaggio equilibrato di base, lo Spadaccino. Tuttavia esistono anche tante altre classi specializzate, che come abbiamo già detto possono anche eccellere nella cura dei propri alleati o nella difesa. Il giocatore avrà libero arbitrio su chi di loro controllare nel bel mezzo di uno scontro, nonché cambiarne la classe a seconda delle necessità della squadra. E il segreto per assortirne una al meglio, in fondo, è prendersi del tempo per sperimentare.

Eroi come noi – Xenoblade Chronicles 3 Direct

Tanti giochi di ruolo consentono alla propria squadra di accogliere l’occasionale ospite, e questo non fa certo eccezione. Oltre ai sei membri di cui prenderemo le redini, nulla ci vieterà di ospitarne un settimo tra i valorosi abitanti di Aionios. Gli Eroi in questione vantano classi uniche, come ad esempio Comandante guardiano, Incursore e Medico di guerra. Naturalmente, questi membri della squadra sono ben più che semplici “guest star”: averli al nostro fianco apre ulteriormente una già ricca rosa di opzioni strategiche, in quanto grazie ad essi è possibile anche ampliare la combinazione di classi e Tecniche di cui disponiamo. Uno di questi Eroi era pixellato nel Direct: come mai?

Altro che gli orecchini Potara – Xenoblade Chronicles 3 Direct

Non ce ne vogliano i fan di Dragon Ball, ma le fusioni tra personaggi in Xenoblade Chronicles 3 sono talmente uniche da vantare un nome a parte. Trattasi degli Uroboros, ovvero una nuova forma assumibile da due personaggi uniti da un processo di fusione chiamato Sintonia. I punti ottenuti in battaglia possono potenziare ulteriormente questi campioni ibridi. Naturalmente, unire le forze è l’ordine del giorno in questo titolo: è più che naturale, dunque, che ogni Uroboros possa prendere parte agli Assalti di gruppo insieme al resto dei propri compatrioti. O anche non per forza “compatrioti”, ma… avete capito.

Pass di espansione – Xenoblade Chronicles 3

Se c’è una cosa che Monolith Soft ha confermato nel corso degli anni, è che alla sua ambizione il solo day one calza un po’ stretto. Per questo motivo, la Grande N non ha mancato di annunciare già da ora un Pass di espansione con il quale il team di sviluppo intende ampliare l’esperienza di gioco fino alla fine del 2023. Il DLC andrà a toccare ogni aspetto del gioco nel corso di quattro pacchetti distinti. I contenuti annoverano infatti oggetti, costumi, varianti cromatiche per i vestiti, nuove missioni, nuovi Eroi, nuovi contenuti per la storia e molto altro. Disponibile per il preordine già da oggi stesso (così come il gioco di base), il pacchetto completo costa trenta euro.

La cornucopia di Smash

Non tutti i titoli Nintendo lo fanno, ma Xenoblade Chronicles 3 ha concluso il suo Direct personale con l’annuncio della compatibilità con gli amiibo. L’utilizzo delle varie statuette è minimale, ad eccezione (naturalmente) di quella di Shulk. La classe Spadaccino di Noah potrà infatti beneficiare di una replica della Monade, ovvero l’arma utilizzata dal chiaroveggente al centro del primo titolo della saga sia nel suddetto gioco sia in Super Smash Bros. Ultimate. Il gioco uscirà il 29 luglio, ma oltre al preordine già aperto da ora è anche possibile acquistare un’edizione per collezionisti su My Nintendo Store.

