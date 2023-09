Samsung Galaxy S23: trucchi, suggerimenti e nuove funzioni da provare!

Una guida completa alle migliori funzionalità e trucchi nascosti dei Samsung Galaxy S23, dalle chicche software alle aggiunte hardware

Il Samsung Galaxy S23 è il nuovo smartphone di punta di Samsung, e offre una serie di nuove funzionalità e miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. Ecco alcuni trucchi, suggerimenti e nuove funzioni da provare per sfruttare al meglio il tuo nuovo Samsung Galaxy S23!

Samsung Galaxy S23/Plus/Ultra: scheda tecnica completa

Display : Dynamic AMOLED 2x 6,1″ FHD+, refresh rate Super Smooth 48-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster, Enhanced Comfort (S23) – Dynamic AMOLED 2x 6,6″ FHD+, refresh rate Super Smooth 48-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster, Enhanced Comfort (S23 Plus) – Dynamic AMOLED 2x 6,8″ QHD+ Edge, refresh rate Super Smooth 1-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster a 4 livelli, Enhanced Comfort per regolare colori e livelli di contrasto (S23 Ultra)

: Dynamic AMOLED 2x 6,1″ FHD+, refresh rate Super Smooth 48-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster, Enhanced Comfort – Dynamic AMOLED 2x 6,6″ FHD+, refresh rate Super Smooth 48-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster, Enhanced Comfort – Dynamic AMOLED 2x 6,8″ QHD+ Edge, refresh rate Super Smooth 1-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster a 4 livelli, Enhanced Comfort per regolare colori e livelli di contrasto SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM : 8/12GB tipo LPDDR5X

: 8/12GB tipo LPDDR5X ROM : 128/256/512/1TB tipo UFS 4.0

: 128/256/512/1TB tipo UFS 4.0 Fotocamere posteriori S23 e S23+ : 50MP principale, f/1,8, FOV 85° – 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° – 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36°

: 50MP principale, f/1,8, FOV 85° – 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° – 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36° Fotocamera anteriore S23 e S23+ : 12MP, f/2,2, FOV 80°

: 12MP, f/2,2, FOV 80° Fotocamere posteriori S23 Ultra : 200MP principale Adaptive Pixel con pixel binning, f/1,7, FOV 85° – 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° – 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36° – 10MP tele 10x, zoom ottico, f/4,9, FOV 11°

: 200MP principale Adaptive Pixel con pixel binning, f/1,7, FOV 85° – 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° – 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36° – 10MP tele 10x, zoom ottico, f/4,9, FOV 11° Fotocamera anteriore S23 Ultra : 12MP, f/2,2, FOV 80°

: 12MP, f/2,2, FOV 80° Connettività : 5G LTE, Wi-Fi Dual-band 6E, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2, S-Pen (S23 Ultra)

: 5G LTE, Wi-Fi Dual-band 6E, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2, S-Pen (S23 Ultra) Batteria : 3.900 mAh e 25W (S23) – 4.700 e 45W (S23 Plus) – 5.000 e 45W (S23 Ultra)

: 3.900 mAh e 25W (S23) – 4.700 e 45W (S23 Plus) – 5.000 e 45W (S23 Ultra) Software : One UI 5.1 basata su Android 13

: One UI 5.1 basata su Android 13 Dimensioni: 146,3×70,9×7,6mm (S23) – 157,8×76,2×7,6mm (S23 Plus) – 163,4×78,1×8,9mm (S23 Ultra)

Trucchi e suggerimenti generali

Attiva il feedback tattile della tastiera: Il feedback tattile è una funzione che offre una leggera vibrazione quando digiti sulla tastiera. Per attivarla, vai su Impostazioni > Display > Tastiera > Feedback tattile .

Il feedback tattile è una funzione che offre una leggera vibrazione quando digiti sulla tastiera. Per attivarla, vai su > > > . Usa il Centro di controllo: Il Centro di controllo è un modo rapido per accedere alle tue impostazioni e funzioni preferite. Per aprirlo, scorri verso il basso dal bordo superiore dello schermo.

Il Centro di controllo è un modo rapido per accedere alle tue impostazioni e funzioni preferite. Per aprirlo, scorri verso il basso dal bordo superiore dello schermo. Personalizza il tuo Galaxy S23: Puoi personalizzare il tuo Galaxy S23 in base alle tue preferenze. Per farlo, vai su Impostazioni > Sfondi e stile .

Puoi personalizzare il tuo Galaxy S23 in base alle tue preferenze. Per farlo, vai su > . Sfrutta le nuove funzionalità di One UI 4.1: One UI 4.1, il sistema operativo preinstallato su Galaxy S23, offre una serie di nuove funzionalità, tra cui la possibilità di personalizzare la schermata di blocco, di creare note rapide con un tocco e di utilizzare Live Text per riconoscere e tradurre il testo in immagini.

Trucchi e suggerimenti specifici per Samsung Galaxy S23

Sfrutta il display AMOLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz: Il display AMOLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz offre un’esperienza di scorrimento e di visualizzazione fluida e coinvolgente.

Il display AMOLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz offre un’esperienza di scorrimento e di visualizzazione fluida e coinvolgente. Usa la fotocamera principale da 50 MP: La fotocamera principale da 50 MP offre una migliore qualità dell’immagine e della videocamera, con la possibilità di registrare video in 8K.

La fotocamera principale da 50 MP offre una migliore qualità dell’immagine e della videocamera, con la possibilità di registrare video in 8K. Sfrutta il chip Snapdragon 8 Gen 2: Il chip Snapdragon 8 Gen 2 offre prestazioni e efficienza energetica ancora migliori rispetto al chip Snapdragon 8 Gen 1 del modello precedente.

Nuove funzioni di One UI 4.1 da provare

Personalizzazione della schermata di blocco: Con One UI 4.1, puoi personalizzare la schermata di blocco con un’immagine, un widget e un testo.

Con One UI 4.1, puoi personalizzare la schermata di blocco con un’immagine, un widget e un testo. Note rapide con un tocco: Con One UI 4.1, puoi creare note rapide con un tocco del dito.

Con One UI 4.1, puoi creare note rapide con un tocco del dito. Live Text: Con One UI 4.1, puoi riconoscere e tradurre il testo in immagini.

Con One UI 4.1, puoi riconoscere e tradurre il testo in immagini. Modifica o annullamento dell’invio di messaggi: Con One UI 4.1, puoi modificare o annullare l’invio di un messaggio entro 15 minuti dalla sua spedizione.

Con One UI 4.1, puoi modificare o annullare l’invio di un messaggio entro 15 minuti dalla sua spedizione. Eliminazione di foto duplicate: Con One UI 4.1, puoi eliminare le foto duplicate con un tocco del dito.

Alcuni trucchi e suggerimenti aggiuntivi

Utilizza il tuo Galaxy S23 come telecomando: Puoi utilizzare il tuo Galaxy S23 come telecomando per controllare la tua TV, la tua soundbar e altri dispositivi.

Puoi utilizzare il tuo Galaxy S23 come telecomando per controllare la tua TV, la tua soundbar e altri dispositivi. Trasferisci file da un dispositivo a un altro: Puoi utilizzare SmartThings per trasferire file da un dispositivo Samsung a un altro.

Puoi utilizzare SmartThings per trasferire file da un dispositivo Samsung a un altro. Utilizza la funzione di condivisione dello schermo: Puoi utilizzare la funzione di condivisione dello schermo per condividere il tuo schermo con altri utenti.

Puoi utilizzare la funzione di condivisione dello schermo per condividere il tuo schermo con altri utenti. Sfrutta le app e i servizi di Samsung: Samsung offre una serie di app e servizi utili che puoi utilizzare sul tuo Galaxy S23.

Trucchi e suggerimenti aggiuntivi per il Galaxy S23

Utilizza la funzione di rilevamento del volto per sbloccare il tuo telefono: Il sensore di impronte digitali sotto lo schermo è molto veloce e preciso, ma il rilevamento del volto è un’altra opzione comoda.

Il sensore di impronte digitali sotto lo schermo è molto veloce e preciso, ma il rilevamento del volto è un’altra opzione comoda. Utilizza la funzione di Always On Display per visualizzare informazioni importanti senza dover sbloccare il telefono: Puoi impostare l’Always On Display per visualizzare l’ora, la data, le notifiche e altro ancora.

Puoi impostare l’Always On Display per visualizzare l’ora, la data, le notifiche e altro ancora. Imposta la modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria: La modalità di risparmio energetico può ridurre le prestazioni e alcune funzionalità del telefono, ma può anche aiutarti a risparmiare energia quando la batteria è scarica.

La modalità di risparmio energetico può ridurre le prestazioni e alcune funzionalità del telefono, ma può anche aiutarti a risparmiare energia quando la batteria è scarica. Utilizza la funzione di condivisione rapida per condividere file con altri dispositivi: La funzione di condivisione rapida ti consente di condividere file con altri dispositivi Samsung o Android in modo rapido e semplice.

La funzione di condivisione rapida ti consente di condividere file con altri dispositivi Samsung o Android in modo rapido e semplice. Sfrutta le app e i servizi di Samsung: Samsung offre una serie di app e servizi utili che puoi utilizzare sul tuo Galaxy S23.

Trucchi e suggerimenti specifici per la fotocamera del Galaxy S23

Utilizza la modalità video per registrare video di alta qualità: Il Galaxy S23 può registrare video in 8K a 24 fps, 4K a 60 fps o 1080p a 240 fps.

Il Galaxy S23 può registrare video in 8K a 24 fps, 4K a 60 fps o 1080p a 240 fps. Utilizza la modalità ritratto per sfocare lo sfondo delle tue foto: La modalità ritratto ti consente di sfocare lo sfondo delle tue foto per un effetto professionale.

La modalità ritratto ti consente di sfocare lo sfondo delle tue foto per un effetto professionale. Utilizza la modalità notturna per scattare foto nitide in condizioni di scarsa illuminazione: La modalità notturna utilizza l’intelligenza artificiale per scattare foto luminose e dettagliate in condizioni di scarsa illuminazione.

La modalità notturna utilizza l’intelligenza artificiale per scattare foto luminose e dettagliate in condizioni di scarsa illuminazione. Utilizza la modalità Pro per ottenere il massimo dalla tua fotocamera: La modalità Pro ti consente di controllare manualmente impostazioni come l’ISO, la velocità dell’otturatore e la messa a fuoco.

Sperimenta con le nuove funzionalità e i trucchi per trovare quelli che ti piacciono di più. Con un po’ di tempo e pratica, sarai in grado di sfruttare al meglio il tuo nuovo Samsung Galaxy S23. Avete intenzione di acquistare i nuovi Samsung Galaxy? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!