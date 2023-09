Su Mediaworld è disponibile un’offerta pazzesca che fa crollare il prezzo di SAMSUNG Galaxy S22!

SAMSUNG Galaxy S22 è l’incarnazione dell’eleganza e dell’innovazione in un design raffinato. Con cornici sottili e una scocca lucida dalle linee simmetriche, offre un ampio display equilibrato che cattura l’attenzione. Ma la vera meraviglia risiede nell’eccezionale sistema di fotocamere. Questo smartphone racchiude un kit professionale nella palma della tua mano, con una tripla fotocamera posteriore e una fotocamera Selfie che combinano hardware e software innovativi per creare contenuti straordinari da condividere.

Ma non è tutto. Galaxy S22 è stato progettato per brillare anche sotto la luce del sole. Il suo display luminoso offre una visione chiara anche in condizioni di luce intensa, grazie alla tecnologia Dynamic AMOLED 2X e al Vision Booster. Che tu sia all’aperto di giorno o di notte, il tuo Galaxy S22 ti garantisce una visibilità senza pari. Preparati a catturare l’invidia degli sguardi invidiosi. Scopri di più sull’offerta speciale di Mediaword per il Galaxy S22 continuando a leggere l’articolo.

SAMSUNG Galaxy S22: offerta pazzesca! Più 300 di sconto

Il Galaxy S22 è alimentato da una batteria da 3700 mAh, intelligente e adattabile, che garantisce una durata eccezionale durante tutta la giornata e oltre. La sua fotocamera per selfie da 10MP e la tripla fotocamera posteriore, composta da una fotocamera grandangolare da 50MP, una fotocamera ultragrandangolare da 12MP e una fotocamera con teleobiettivo da 10MP con Space Zoom 30X, sono potenziate da avanzate funzionalità di intelligenza artificiale. Queste includono un sensore a grandi pixel, Super Clear Glass, ottimizzazione dei dettagli, controllo dell’autoframerate, Super Night Solution e Adaptive Pixel, per garantire scatti nitidi e video luminosi.

Lo schermo da 153,9 mm con rapporto cinematografico di 19.5:9 è un Dynamic AMOLED 2X intelligente con Vision Booster e supporto per la tecnologia Super Smooth a 120 Hz. La luminosità raggiunge i 1300 nit, garantendo un’esperienza visiva sorprendente.

Ma la vera notizia è il prezzo straordinario disponibile sul sito di Mediaworld: solo € 599, rispetto ai classici € 929,99.

