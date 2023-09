Klipsch Cinema 700: un soud ampio quanto le immagini

Il nuovo Klipsch Cinema 700 offre un soud ampio quanto le immagini. La visione del televisore si trasforma in un’esperienza home theater

La soundbar Cinema 700 Dolby Atmos di Klipsch, con una potenza di 800 watt, introduce nelle case decenni di ricerca e sviluppo nel campo dell’acustica del cinema professionale. Tutti i film, i programmi e le serie televisive avranno la stessa potenza, dinamica e dettaglio come al cinema. La tecnologia Dolby Atmos crea un suono dall’alto per offrire un audio surround cinematografico dal grande realismo

La soundbar Klipsch Cinema 700, è stata progettata per collegarsi rapidamente al televisore tramite cavo HDMI o un cavo ottico; ciò per migliorare l’audio del televisore con il controllo del telecomando del televisore. Il subwoofer wireless da 10″ in dotazione è già predisposto per la connessione e una configurazione automatica in pochi minuti. Connettività HDMI eARC di nuova generazione significa vero audio Dolby Atmos e video ad altissima definizione con un unico cavo HDMI.

Dettagli sul nuovo Klipsch Cinema 700

Il Wi-Fi integrato, collega all’istante la soundbar a Google Assistant, Amazon Alexa e Spotify Connect, consentendo di annettere la Cinema 700 all’ecosistema smart home esistente. Inoltre consente di riprodurre i servizi di streaming musicale preferiti in qualsiasi punto della casa.

La soundbar Klipsch Cinema 700 è dotata di un potente subwoofer wireless da 10″ che può essere posizionato in qualsiasi punto della stanza, per un vero sound cinematografico. La tecnologia wireless a 2,4 GHz collega automaticamente la sound bar e il subwoofer, mentre l’uscita del subwoofer cablata, permette di aggiungere un secondo subwoofer alla configurazione; o semplicemente di sostituire il subwoofer wireless in dotazione con un subwoofer a propria scelta.

La compatibilità con la tecnologia Dolby Vision HDR, offre una tavolozza di colori straordinaria, contrasti più nitidi e una luminosità incredibile, mai vista prima su un video standard. Mentre il video pass-through 8K HDR garantisce un utilizzo a prova di futuro con TV e sorgenti HDMI di ultima generazione. Con l’elaborazione Dolby Atmos, la soundbar Cinema 700 crea un suono dall’alto per offrire un surround cinematografico con un maggiore realismo, dettaglio e immersione.

Caratteristiche e novità

La Klipsch Cinema 700, funziona perfettamente con tutti gli smartphone, i tablet e i computer abilitati alla tecnologia Bluetooth. Consentendo di riprodurre la musica direttamente dal dispositivo, mentre l’ultimo chip Bluetooth 5.0 garantisce una migliore connettività, una migliore portata e una migliore durata della batteria sui dispositivi collegati.

La possibilità di nuove modalità di personalizzazione, non solo permettono di aumentare il volume dei dialoghi nei programmi televisivi e nei film, ma ottimizzano anche l’impostazione dell’equalizzazione del sistema; per garantire che i dialoghi siano nitidi, chiari e straordinariamente intelligibili, indipendentemente da ciò che accade sullo schermo. Tre livelli di miglioramento dei dialoghi consentono di trovare l’impostazione perfetta per ogni esigenza.

La soundbar Klipsch Cinema 700 è un vero e proprio sistema 3.1 dotato di un diffusore dedicato al canale centrale per una maggiore chiarezza vocale e di tweeter caricati a tromba per una potenza dinamica in ogni dettaglio della musica e dei film. Il sistema Cinema 700 è realizzato con materiali in legno di alta qualità, proprio come tutti i leggendari diffusori Klipsch.

Il telecomando incluso, è dotato di pulsanti a LED con rilevamento del movimento per avere il pieno controllo anche quando le luci sono basse. Oltre alla selezione del volume e degli ingressi, il telecomando consente di regolare il livello del subwoofer, il livello del surround e la modalità sonora; per ottenere l’esperienza di ascolto perfetta direttamente dalla poltrona o dal divano. Prezzo consigliato per il nuovo Klipsch Cinema 700 è di € 899,00.

E voi? Cosa ne pensate del nuovo nuovo Klipsch Cinema 700 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).